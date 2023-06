Prima volta in Serie A: erede Pioli al Milan a sorpresa

Sono giorni di grande cambiamento in casa Milan, con lo scossone arrivato per l’addio a Paolo Maldini ancora da assorbire. Intanto dalla Spagna fanno anche un nome per un eventuale dopo Pioli

Il Milan ha strappato il pass per la prossima Champions League al culmine di una stagione che se in Europa ha dato buone soddisfazioni con un percorso positivo fino alle semifinali, nelle altre competizioni è stato al di sotto delle aspettative.

Tempo quindi di ripartire per la squadra di Stefano Pioli che dovrà cambiare marcia e ricominciare a costruire da quanto di buono era stato fatto soprattutto nell’annata dello scudetto. I rossoneri lo faranno senza Maldini e Massara. I rossoneri hanno quindi perso due pilastri, e dovranno ricostruire.

La ripartenza tecnica sarà ancora affidata a Stefano Pioli, nonostante non sia mancata qualche critica in questa stagione. Scaroni infatti in una recente intervista al ‘Corriere della Sera’ ha ammesso: “Assolutamente, Pioli è centrale nel progetto“.

Nonostante le parole del presidente del Milan non sono mancati rumors e speculazioni differenti dalla Spagna, da dove arriva il nome di un altro tecnico.

Calciomercato Milan, dalla Spagna lanciano l’erede di Pioli: idea Bordalas

In ottica milanista, come evidenziato da ‘Todofichajes.com’ spunterebbe anche il profilo di Josè Bordalas, che è subentrato al Getafe lo scorso aprile riuscendo a portare a compimento la missione che gli era stata affidata: la salvezza.

Lo spagnolo di Alicante ha diverse offerte sul tavolo, tra le quali una dello stesso Getafe, che intende restare con lui. Stando alla fonte iberica però anche il Milan si sarebbe avvicinato a Bordalas come potenziale allenatore del futuro.

Il tecnico spagnolo dal canto suo accoglierebbe con grande favore l’eventuale offerta milanista, con la prospettiva di allenare una delle storiche del calcio mondiale dopo aver tanto girovagato in Spagna a caccia della propria dimensione.

Al netto delle voci spagnole però Pioli, come ribadito da Scaroni, resta al centro del progetto tecnico del futuro.