Milan e Inter, il derby di mercato riparte: sfida in attacco

Milan e Inter pronte a sfidarsi nuovamente sul calciomercato, occhio al nome in attacco che piace sia a Pioli che Inzaghi

Una stagione particolare, quella che va a concludersi, in cui abbiamo assistito a ben cinque derby di Milano. Se non è un record, poco ci manca. Il bilancio annuale della stracittadina ha visto prevalere piuttosto nettamente l’Inter, che si è aggiudicata quattro sfide a una.

I nerazzurri hanno perso il primo derby stagionale a settembre, in campionato, per poi imporsi al ritorno, in Supercoppa e in entrambe le gare di semifinale in Champions League. Un verdetto duro per il Milan, che naturalmente lavorerà per ‘vendicarsi’ nella prossima stagione, confermarsi in Europa e tornare competitivo in campionato. Le due compagini milanesi ripartiranno a caccia della seconda stella e la sfida è già partita, ancora prima che la stagione attuale si sia conclusa. Con il mercato naturalmente protagonista dei mesi estivi già pronto a infiammarsi.

Milan e Inter, la sfida per il compagno in nazionale di Lukaku

A rivelare un obiettivo congiunto di Pioli e di Inzaghi è il giornalista Sacha Tavolieri, esperto di mercato, con un attaccante belga nel mirino.

Si tratta di Dodi Lukebakio, 25enne che si è messo in luce con la maglia dell’Hertha Berlino. Attaccante esterno ma che può svariare su tutto il fronte, ha realizzato in tutto l’anno 12 gol e 5 assist in 33 presenze. Con i tedeschi, il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e dunque potrebbe essere una ottima occasione a costi contenuti. La valutazione attuale è sui 12 milioni di euro. Per l’Inter, diventerebbe il primo obiettivo in caso di partenza di Correa. Ma ci sta pensando anche il Milan, che punta a innesti sulla zona destra del reparto offensivo. Diaz andrà via, Messias e Saelemaekers non hanno convinto fino in fondo Pioli che cerca rinforzi di spessore. Dossier di mercato da seguire con una certa attenzione.