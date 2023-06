Il Manchester United porta via il bomber dalla Serie A: super scambio

Il Manchester United bussa in Serie A per un attaccante nel mirino di tutti i top club: i Red Devils pensano a un super scambio

Una stagione complicata, iniziata in maniera disastrosa ma che poi si è conclusa in crescendo, per il Manchester United. I ‘Red Devils’ di Ten Hag hanno finito l’annata al terzo posto in campionato, portando a casa un trofeo (la Carabao Cup) e arrendendosi solo di misura al Manchester City in finale di FA Cup.

Alti e bassi per gli uomini del tecnico olandese, usciti malamente dall’Europa League contro il Siviglia, ma la sensazione è che l’allenatore sia riuscito man mano a plasmare maggiormente a propria immagine e somiglianza la sua squadra. E che il trend sia in crescita. Per questo, bisogna guardare allo United con grande attenzione per la prossima stagione e già adesso sul mercato, dove andrà all’assalto di rinforzi di spessore per sfidare i top club in patria e in Europa. Si guarda al campionato italiano per i ‘Red Devils’, con un attaccante in particolare nel mirino.

Manchester United, assalto totale a Hojlund: poker di nomi per lo scambio

In questo momento, in cima ai pensieri non ci sarebbero né Vlahovic, né Osimhen, ma Hojlund. Il danese ha concluso la stagione con 10 reti totali con la maglia dell’Atalanta e mostrato grandi margini di miglioramento.

L’orientamento del club bergamasco è non lasciarlo andare per meno di 45-50 milioni di euro. Ma secondo il ‘Daily Espress’, lo United starebbe pensando a quattro nomi da mettere sul piatto per uno scambio, per convincere i nerazzurri e abbassare la parte cash dell’operazione. I nomi sono di un certo peso, a cominciare da Martial e Van de Beek. Per finire con Facundo Pellistri e con Amad Diallo, che a sorpresa potrebbe tornare a Bergamo.