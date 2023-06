Flop totale alla Juve: Allegri lo manda via e lo compra l’Inter

Juventus delusa dalle prestazioni del giocatore in questa stagione, di rientro alla base prima della cessione definitiva. Spunta l’opzione Inter

Quella da poco conclusa può essere definita una delle stagioni più disastrose della storia bianconera recente, costellata da insuccessi maturati sul campo e clamorose inadempienze fronte gestionale.

Eppure sembra che l’umore all’interno dell’ambiente della Juventus sia comune positivo. Come se il peggio fosse passato e l’avvento della nuova annata sportiva rappresenti l’inizio di qualcosa di speciale, produttivo. La vera boccata d’aria fresca di cui tutti, dai dirigenti ad ogni singolo calciatore, hanno bisogno. Massimiliano Allegri compreso.

Per raggiungere un livello accettabile soprattutto sullo scenario calcistico europeo e investire sul mercato, la dirigenza deve prima disfarsi di una manciata di elementi in esubero. Da Wes McKennie, girato in prestito al Leeds United poi orfano della Premier League e fresco di retrocessione in Championship senza chance di riscatto del suo cartellino, passando per Denis Zakaria non confermato dal Chelsea del neo arrivato Mauricio Pochettino al flop Arthur da zero presenze con la maglia del Liverpool.

Ci sono speranze che possa chiudersi l’affare per il rinnovo di Adrien Rabiot, mentre è totalmente da cancellare l’annata in prestito del centrocampista argentino Leandro Paredes. Quest’ultimo farà rientro al Paris Saint-Germain, in virtù del contratto che lo lega al club parigino fino al 2024, ma soltanto come tappa obbligata. Il suo futuro, infatti, parla di altre destinazioni.

Paredes-Serie A, potrebbe non essere ancora finita: destinazione incredibile

Secondo Francisco Javier Diaz de ‘AS’, Paredes sarebbe stato sondato anche da Inter e Atletico Madrid nel corso delle ultime settimane.

Ai nerazzurri potrebbe fare comodo come opzione sostitutiva dell’uscente Roberto Gagliardini, lasciando nelle mani del tecnico Simone Inzaghi potere decisionale sul numero di presenze da poter eventualmente raccogliere senza troppe pretese. L’operazione, ancora non ufficiale, lascerebbe comunque presagire che potrebbe concludersi a costi particolarmente contenuti intorno ai 10 milioni per far felice la dirigenza in mano a Giuseppe Marotta. L’a.d. nerazzurro potrebbe dunque investire maggiormente su altri profili più impellenti, specie nel reparto difensivo.