Fiorentina-West Ham, la vergogna dei tifosi inglesi costa cara: squalifica a vita, il comunicato UFFICIALE

Fiorentina-West Ham fa discutere per le intemperanze dei tifosi inglesi, il lancio di oggetti su Biraghi non resterà impunito

Una serata amara per la Fiorentina, quella di Praga. I viola, in finale di Conference League contro il West Ham, escono battuti per 2-1 con la rete decisiva incassata da Bowen al 90′, in una gara che passa alla storia non solo per l’esito finale ma anche per gli episodi accaduti a margine della sfida, con gli scontri tra tifoserie, e nel primo tempo, con l’inqualificabile lancio di oggetti in campo da parte dei supporters inglesi.

Bicchieri di plastica tirati a ripetizione sui giocatori viola in occasione dei calci d’angolo, e non solo. Ne ha fatto le spese il capitano viola Biraghi, colpito alla testa da una sigaretta elettronica, con un taglio profondo che ha necessitato dell’intervento dei medici e di una vistosa fasciatura. I giocatori inglesi sono intervenuti per cercare di calmare i propri supporters, la squadra arbitrale ha fatto diramare un annuncio dallo speaker dello stadio, ma la gravità del gesto resta. E non resterà senza conseguenze.

Fiorentina-West Ham, il club inglese contro gli atti dei suoi tifosi: il comunicato

E’ intervenuto a fine partita anche il club britannico, con un comunicato che annuncia sanzioni durissime in merito.

Nell’annuncio ufficiale, il West Ham spiega: “Il club condanna senza riserve il comportamento di un piccolo numero di persone che hanno lanciato oggetti in campo durante la finale di Conference League. Questi comportamenti non hanno posto nel calcio e non rappresentano in alcun modo i valori della nostra squadra di calcio e della stragrande maggioranza dei nostri tifosi. Lavoreremo con la polizia per esaminare gli incidenti e agire contro chiunque sia ritenuto colpevole di un reato. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, chiunque venga identificato vedrà i propri dati trasmessi alla polizia e riceverà un divieto a tempo indeterminato e quindi non potrà entrare nel London Stadium e viaggiare con il Club“.