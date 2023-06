Carrasco ‘vola’ sul mercato: 20 milioni in Serie A

L’esterno belga sarebbe in procinto di lasciare l’Atletico Madrid mentre cresce l’attesa in Italia per un incredibile duello di mercato che taglierebbe fuori il Barcellona

Potrebbe non essere stata la sua miglior stagione della sua carriera, ma il contributo di Yannick Carrasco alla causa dell’Atletico Madrid nella seconda metà di campionato è stato di estrema importanza per le sorti della squadra di Diego Simeone nella top tre in classifica.

Sette reti e tre assist in trentacinque presenze complessive ne La Liga, senza contare quelle maturate in Champions League e Copa del Rey ad impreziosire il suo bottino personale. A ventinove anni, l’esterno offensivo belga ha ancora tanta energia nelle gambe e vorrebbe poterla sfruttare anche altrove. Non a caso è ben consapevole delle intenzioni da parte del club di volerlo lasciar andare proprio nel corso della sessione estiva di mercato, dopo annate di soddisfazioni e risultati positivi. Un momento che arriva per tutti, prima o poi. Ma sicuramente non sarà un addio amaro.

L’Atletico ha voglia di monetizzare la sua cessione per almeno 20 milioni di euro e sta aspettando con ansia il responso delle valutazioni da parte del Barcellona di Xavi, neo campione di Spagna. Fino all’ultimo non è noto qualche piega potrebbe prendere la trattativa perché il club catalano ha comunque da completare i vari buchi in organico tenendo a bada il monte ingaggi. Così potrebbero approfittarne due rivali di Serie A, campionato da sempre molto affine alle sue qualità ma mai opzione concreta per il suo futuro fino a questo punto.

Calciomercato, Barcellona decisivo per il futuro di Carrasco

Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato trapelati su ‘elgoldigital.com’, Carrasco avrebbe su di sé le attenzioni di Milan e Juventus. Da una parte i rossoneri, freschi del rinnovo di contratto di Rafael Leao, vorrebbero offrire al tecnico Stefano Pioli una carta offensiva in più da poter sfruttare lungo entrambe le corsie esterne.

Dello stesso avviso sarebbe Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, alle prese con l’addio di Angel Di Maria e un’ampia voragine esterna che non potrebbe coprire neppure il migliore Federico Chiesa. Entrambe le compagini attendono ulteriori sviluppi dalla Spagna per lanciare le proprie mosse offensive, laddove il Barcellona detiene lo scettro del potere decisionale sul futuro del calciatore.