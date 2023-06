Adesso è UFFICIALE: dalla Ligue 1 alla Serie A, bomber da 152 gol

Cinque anni fa il suo arrivo per circa 22 milioni di euro. Ora l’addio da svincolato dopo 70 reti in 172 partite

È stato ufficializzato ieri il suo addio dopo 172 partite in cui ha realizzato 70 gol e fornito 19 assist. ‘Occasionissima’ a costo zero, anche se non soprattutto per le italiane.

Parliamo di Moussa Dembele, attaccante francese che il 30 giugno lascerà ufficialmente il Lione a cinque anni di distanza dal suo arrivo. 27 anni il prossimo 16 luglio, il transalpino è un calciatore ancora giovane ma con già ottima esperienza a livello internazionale.

Le coup de casque dans les dernières secondes du derby, le lob face à Marseille, le doublé face à City lors du Final 8… ✨ 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 @MDembele_10, et bonne continuation ! 👊 pic.twitter.com/ychznFzzec — Olympique Lyonnais (@OL) June 7, 2023

Possibile futuro in Italia per Dembele? Non lo si può escludere. In questi mesi, infatti, i suoi agenti lo hanno proposto pure a club italiani. In particolare a quelle big che necessitano di rinforzi nel reparto avanzato.

Dall’Inter alla Roma, ‘occasione’ Dembele a zero

Dembele è stato offerto all’Inter, probabilmente anche a Milan e Roma. Dopo Aouar (suo compagno al Lione) e Ndicka, i giallorossi potrebbero fare un pensierino al classe ’96 di Pontoise considerato il grave infortunio subito da Abraham.

L’inglese ex Chelsea si è operato ieri a Londra e dovrà stare fuori per circa otto mesi. Dembele, che finora in carriera ha realizzato 152 gol, potrebbe fare al caso di Mourinho.