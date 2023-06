Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 7 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 7 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla nuova era in casa Milan. Intervista a Furlani dopo l’addio già ufficiale di Paolo Maldini e quello di Massara atteso nelle prossime ore. Il dirigente rassicura i tifosi: “La nostra priorità ora è consolidare e rafforzare i progressi compiuti negli ultimi anni, in tutte le componenti del club. La nostra ambizione non è cambiata, anzi si è fortificata: essere competitivi ai vertici del calcio europeo. Siamo sulla buona strada”.

L’apertura del Corriere dello Sport è invece dedicata alle due finalissime che vedranno protagonista Fiorentina e Inter. Questa sera, a Praga, toccherà alla Viola nell’ultimo atto della Conference League. Di fronte gli inglesi del West Ham. Sabato si conclude la stagione ad Istanbul: l’Inter di Simone Inzaghi sogna la Champions League contro il Manchester City di Guardiola.

Infine, su Tuttosport lo spazio è dedicato alla Juventus. Dalla rinuncia alla Superlega, già ufficializzata dal club bianconero, all’ultimo tentativo per convincere Rabiot a rinnovare il contratto.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 7 giugno 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna, in particolare su Sport, si continua a parlare del possibile ritorno al Barcellona di Leo Messi. Tentativo del club blaugrana per riportare l’argentino in Catalogna, mentre in Inghilterra è il giorno del West Ham. Questa sera, contro la Fiorentina, gli Hammers vanno a caccia di un trofeo che manca da tantissimi anni.