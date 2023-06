“Offerta folle”, si chiude: intreccio pazzesco Osimhen, Lautaro e Vlahovic

Osimhen, Vlahovic e Lautaro Martinez, intreccio pazzesco per i bomber della Serie A: offerta folle, ora si chiude

L’Inter pensa alla finale di Champions League, le altre big di Serie A sono già proiettate al calciomercato. E’ già tempo di acquisti e cessioni con il campionato 2022/2023 andato in archivio ed allora occhio ai movimenti che potrebbero riguardare i bomber delle squadre italiane.

C’è la Premier League in agguato con le società inglesi che possono disporre di risorse economiche molto consistenti e che hanno la necessità di rinforzare i propri reparti offensivi. Manchester United, Chelsea, Arsenal, tutte sono a caccia di bomber e gli occhi sono puntati proprio in Italia.

Qui tra il capocannoniere Osimhen, un Lautaro Martinez mai così decisivo e un Vlahovic in cerca di riscatto c’è di materia prima sufficiente per attrarre le corazzate della Premier. Ed è proprio di questo che parla Mario Cenolli, agente, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play.

Lo scenario raffigurato è un intreccio che include Osimhen, Lautaro Martinez e Vlahovic con la possibilità che arrivino ricche offerte alle quali sarebbe poi complicato dire di no.

Calciomercato, la Premier chiama i bomber della Serie A

Cenolli parla proprio della Premier League e della possibilità che i bomber del nostro campionato sbarchino in Inghilterra.

L’agente afferma: “Le società inglesi sono le più ricche e si registrano movimenti per Vlahovic e Osimhen. Per il serbo c’è l’interesse di Chelsea ed Arsenal”. Lo United è invece interessato all’attaccante del Napoli: “Visto che hanno preso anche Kim, potrebbe esserci un doppio colpo dagli azzurri. Se per Osimhen dovesse arrivare un’offerta folle, allora si potrebbe chiudere.

Osimhen ma non solo perché “Il Manchester United ha chiesto informazioni anche per Lautaro”. Infine, il Milan e l’interesse per Nelson: “Piace ai rossoneri ma questa rivoluzione in atto crea incertezza. Credo che resterà in Inghilterra”.