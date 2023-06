Nuovo fallimento per il bomber: “Doveva garantirci venti gol”

L’attaccante non verrà riconfermato con ogni probabilità dalla dirigenza dopo l’ultima annata a dir poco fallimentare per il club

Al termine di una stagione che ha decretato la retrocessione in seconda divisione, è tempo di rivoluzione in casa Sion. La formazione svizzera, nonostante l’organico di tutto rispetto, tornerà a disputare un campionato di Challenge League a 17 anni di distanza rispetto all’ultima volta.

Decisivo il decimo piazzamento in Super League che ha portato allo spareggio retrocessione/promozione perso, tra andata e ritorno, contro l’FC Stade Lausanne-Ouchy. A deludere, oltre al rendimento complessivo di tutta la squadra, è stato soprattutto Mario Balotelli, acquistato ad inizio stagione come super stella che avrebbe dovuto trascinare i compagni a risultati migliori.

Del suo futuro, come riportato da ‘Blick’, ha parlato il tecnico Paolo Tramezzani: “Non so se rimarrà al Sion. Adesso non sarebbe corretto che il resto della squadra parlasse solo del futuro Mario. Il club saprà analizzare bene il caso. Le risposte a tutte le domande arriveranno al più presto”.

Calciomercato, il ds del Sion deluso da Balotelli

Rimasto fuori dai convocati per le due gare di andata e ritorno decisive per rimanere in Super League, Balotelli è stato poi stroncato dal direttore sportivo del Sion, Barth Constantin.

Queste le sue parole: “Abbiamo commesso troppi errori con superficialità. Quest’anno non siamo stati bravi, dalla società ai giocatori. Su Mario mi sbagliavo totalmente. Il suo arrivo aveva generato entusiasmo, è stata la telenovela dell’estate. Balotelli doveva garantirci una ventina di gol. Invece ne ha segnati solo sei e non ha offerto quel genere di prestazioni che speravamo”.

Figlio di patron Christian Constantin, il ds non ha comunque escluso del tutto le possibilità di una permanenza del centravanti al Sion anche per la prossima stagione: “Abbiamo un appuntamento e tutti saranno presenti, ci sono diverse cose da sistemare. Ora però dobbiamo dormire e digerire tutta questa negatività. Se Balotelli resta al Sion? Non lo so, non ci penso per adesso. Sono solo deluso e frustrato”.