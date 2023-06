Lionel Messi rompe il silenzio: annuncio UFFICIALE, scelta la prossima squadra

Lionel Messi rompe il silenzio e dopo l’addio al Paris Saint-Germain annuncia il suo futuro: la nuova squadra della Pulce

Dopo l’addio al Paris Saint-Germain, per Lionel Messi è tempo di iniziare una nuova avventura. Chiusa, dopo due stagioni non positive, quella parigina per la Pulce è arrivato il momento di ufficializzare la nuova squadra.

Lo ha fatto con un’intervista rilasciata a ‘Mundo Deportivo’ e ‘Sport’ in cui ha svelato in quale club giocherà nella prossima stagione. Alla fine il fuoriclasse argentino sbarcherà in MLS con l’Inter Miami di David Backham che ha battuto la concorrenza ‘sentimentale’ del Barcellona e quella prettamente economica dell’Arabia Saudita.

Lionel Messi riparte quindi dal campionato americano e ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Non torno al Barcellona, giocherò con l’Inter Miami anche se non è tutto chiuso al 100%. Avevo molta voglia di tornare, ma dopo quello che ho vissuto e l’addio che c’è stato, non volevo ritrovarmi nella stessa situazione: aspettare di vedere cosa sarebbe successo e lasciare il mio futuro nelle mani di qualcun altro”.

L’argentino continua spiegando come ha maturato la sua decisione: “Volevo decidere pensando alla mia famiglia. Ho sentito che la Liga aveva accettato tutto, che era tutto sistemato, ma anche che dovevano vendere calciatori e abbassare gli stipendi dei giocatori. La verità è che non volevo passare per tutto questo. Sono già stato accusato di molte cose false nella mia carriera al Barcellona”.

Messi annuncia il suo futuro: “Voglio pensare di più alla famiglia”

Nel proseguire l’intervista, Messi spiega di aver fatto anche una scelta di vita e di voler dedicare più tempo alla famiglia.

“Sono in un momento in cui voglio pensare di più alla famiglia. Gli ultimi due anni non sono stati positivi, ho avuto quel mese spettacolare per aver vinto la coppa del mondo, ma a parte questo è stata una tappa difficile per me. Ho avuto offerte da un’altra squadra europea, ma non l’ho nemmeno valutata perché in Europa la mia idea era solo tornare a Barcellona. Dopo non essere potuto andare al Barça, era il momento di andare in MLS per vivere il calcio in modo diverso e godersi di più la vita quotidiana. Ovviamente con la stessa responsabilità e voglia di vincere, ma con più tranquillità”.