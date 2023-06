Fiorentina-West Ham, probabili formazioni: Jovic sfida Antonio per la finale

Le probabili formazioni di Fiorentina-West Ham, gara valida per la finale di Conference League: Jovic titolare, Antonio e Paquetà i pericoli principali

E’ tutto pronto da Praga per la finalissima di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Per il secondo anno consecutivo sarà una squadra italiana a giocarsi il terzo trofeo europeo e dopo la vittoria della Roma della scorsa stagione ci proveranno i Viola ad alzare la coppa.

Sarà la 60a partita della Fiorentina in un’annata massacrante che l’ha portata a chiudere all’ottavo posto in classifica in Serie A e ad una finale di Coppa Italia. Questa sera, in quella che potrebbe essere l’ultima di Vincenzo Italiano in panchina, si vedranno in campo i titolarissimi.

Terracciano tra i pali, con Dodò e Biraghi ai lati e la coppia Milenkovic-Igor in difesa (con Martinez Quarta che spinge). Centrocampo a due con Mandragora e Amrabat, dietro a Bonaventura che farà da trequartista, Nico Gonzalez e Kouamé, in vantaggio su Ikoné. In avanti ci sarà Jovic dal primo minuto. Indisponibili Sirigu e Castrovilli.

Dall’altra parte ci sarà Areola in porta, Zouma e Aguerd i centrali, con Coufal e Cresswell ai lati. Soucek e Rise saranno i due uomini davanti alla difesa, con Benrahma, Paquetà e Bowen che agiranno alle spalle di Antonio, tra i grandi pericoli tra gli inglesi.

Le probabili formazioni di Fiorentina e West Ham

Di seguito le probabili formazioni con cui scenderanno in campo Fiorentina e West Ham:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All. Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Crosswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio. All. Moyes.

Fiorentina-West Ham, dove vedere la partita in tv

Il match tra Fiorentina e West Ham valido per la finale di Conference League, in programma oggi, 7 giugno, a partire dalle ore 21.00 sarà visibile su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW TV, DAZN e in chiaro sul canale TV8.