Dietrofront Juventus, via subito: buonuscita e risoluzione del contratto

Bianconeri obbligati a rispettare il rinnovo automatico del contratto del calciatore ma lui non rientra nel progetto tecnico del futuro di Allegri, arriva la svolta

Punto e nuovo capoverso. Così la Juventus ha voglia di lasciarsi alle spalle tutto il negativo maturato nel corso della stagione ormai conclusa e guardare avanti nella stessa direzione dei predecessori, verso vittorie e conquiste che possano alimentare il blasone di un club in apparente decadenza.

Per perseguire lungo questo impervio cammino, la direzione sportiva della ‘Vecchia Signora’ ha da rimboccarsi le maniche sul mercato perché molto verrà smantellato in rosa. A partire da un folto centrocampo, rinvigorito da vecchie leve in esubero rientranti dai rispettivi prestiti esteri; passando per chi come Juan Cuadrado sembra aver passato da tempo il suo momento migliore.

Eppure per un frangente temporale piuttosto ampio le voci di un rinnovamento lungo la corsia esterna mancina sembravano essere state smorzate dal rinnovo di contratto automatico scattato in favore del terzino Alex Sandro.

Il brasiliano, infatti, aveva raggiunto il numero minimo di presenze volte alla riconferma, ma la Juventus non ha mai smesso di sondare sostituti sul mercato. Il motivo? L’ex Porto non rientra nei piani tecnici del futuro e dunque una nuova sistemazione sarebbe la soluzione ideale ambo le parti.

Alex Sandro-Juve, non è come sembra: dirigenza al lavoro su un fronte preciso

La dirigenza continua a stuzzicare l’entourage del calciatore al fine di raggiungere la risoluzione consensuale del contratto con una ricca buonuscita per risparmiare sull’ingaggio e investire liberamente su un erede mancino più dinamico.

Sul profilo di Alex Sandro, forte di questa instabile e confusa situazione interna, si è intanto palesato il Galatasaray. Il club turco, ghiotto di diversi profili provenienti dalla Serie A in passato, potrebbe infine mettere le mani sul terzino andando a soddisfare le sue richieste economiche. Stando agli ultimi aggiornamenti, inoltre, trapela interesse per altri profili bianconeri del calibro di Wes McKennie e Denis Zakaria entrambi di rientro alla Continassa a fine giugno.