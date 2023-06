City-Inter, la scelta di Pep: quel dubbio che potrebbe aprire uno spiraglio per Inzaghi

Il Manchester City di Pep Guardiola è pronto ad affrontare la finalissima di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime sul big match

Manca sempre meno alla finalissima di Champions League fra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi che si giocheranno la competizione più ambita a livello europeo nel teatro di Istanbul, l’Ataturk Stadium che diventerà il centro del Vecchio Continente in questi caldissimi giorni di finalissime.

Il club di Premier League quest’anno ha fatto finora incetta di trofei. Prima è arrivata la Premier League, effettivamente un po’ a sorpresa dopo il dominio dell’Arsenal per gran parte del torneo, poi, domenica, c’è stata la vittoria della FA Cup ai danni dei cugini del Manchester United in una finale dominata davvero dal primo minuto. Guardiola però non trionfa in Champions League ormai dal lontano 2011 e l’ultima finale, quella contro il Chelsea del 2021, è stata una grande delusione con la vittoria dei Blues grazie alla rete di Kai Havertz. Ora il tecnico catalano ha un’altra grande chance, ma deve fare delle scelte, soprattutto sulla linea difensiva considerando le condizioni di Kyle Walker.

Manchester City, un dubbio in difesa e l’Inter…

Il dubbio in fase difensiva per Pep Guardiola è legato alle condizioni di Kyle Walker, laterale della retroguardia del City che ha accusato un problema fisico come detto anche dall’allenatore dei Citizens nel media day di ieri: “Aveva un fastidio alla schiena. Ieri non stava bene. Oggi stava un po’ meglio. Non volevamo rischiare e vedremo nei prossimi giorni“. Parole non troppo confortanti sulle condizioni del nazionale inglese che, in caso di forfait, verrebbe sostituito da Nathan Aké, un difensore affidabile, ma non veloce e reattivo come Walker.

Questo potrebbe aprire una possibilità per l’Inter di Simone Inzaghi che, sulla sua destra, può andare a catalizzare gran parte degli attacchi con Barella, Dumfries e gli inserimenti di Matteo Darmian. Un punto non debole, ma di sicuro meno affidabile rispetto agli altri, sul quale l’Inter può tentare di far male una squadra che, all’apparenza e visti i risultati, non sembra davvero avere difetti o lacune.