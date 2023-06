“Scudetto alla Lazio”: l’annuncio che ribalta l’esito

Attraverso un comunicato è sceso in campo il Codacons per presentare un’istanza d’accesso alla FIGC a sostegno dei tifosi della Lazio

Si è concluso domenica sera il campionato di Serie A con le sfide valide per la 38esima e ultima giornata. Al netto dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona che sancirà l’ultimo verdetto la proiezione delle altre è già sull’estate e su quello che verrà.

Secondo posto per la Lazio che si ritrova però al centro di un’altra vicenda che riporta indietro le lancette del tempo di oltre un centinaio d’anni. Attraverso un comunicato, infatti, il Codacons ha presentato una istanza d’accesso alla FIGC a sostegno dei tifosi della stessa società capitolina con annessa richiesta di assegnazione del torneo anche ai biancocelesti ponendo di fatto il nome della Lazio di fianco a quello del Genoa per la possibile attribuzione ex aequo del titolo 1914-1915.

La Lazio e il titolo 1914/15: l’istanza del Codacons

Come si apprende dalla nota in questione “nel 1915, a causa dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, si dichiarò la sospensione del campionato, con numerosi giocatori chiamati alle armi e spediti al fronte. Con l’arresto del campionato fu, in un primo momento, difficile arrivare ad individuare la squadra Campione d’Italia”.

Dallo stesso si evidenzia come inizialmente con la sospensione del campionato la Lazio aveva già ottenuto il primo posto nel raggruppamento laureandosi campione d’Italia centrale. Una situazione che portava all’accesso alla finale centro-meridionale da cui sarebbe uscita la formazione campione del Centro-Sud, chiamata poi a sfidare la vincitrice del Nord. Un’intera fase che non si disputò a causa del mancato completamento del torneo del sud e degli eventi bellici. Il Genoa, primatista nel girone del nord, fu quindi decretato d’ufficio campione.

Nella nota del Codacons quindi viene sottolineato che: “Nel 2015 numerose associazioni che ruotano attorno al mondo Lazio, con il sostegno di numerosi supporters biancocelesti, presentavano alla Federazione richiesta di riconoscimento ex aequo dello scudetto tra il Genoa e la S.S. Lazio. La richiesta veniva valutata positivamente dalla FIGC la quale nel 2019 promise la nomina di una commissione storica. Allo stato attuale, non c’è ancora una pronuncia definitiva sul tema. Per questo il Codacons chiede di fare chiarezza sulla vicenda al fine di far prevalere giustizia e correttezza anche in ambito calcistico e tutelare i diritti di tutti gli appassionati di calcio e degli stessi supporters della Lazio”.