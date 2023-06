Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 6 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 6 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina il terremoto accaduto in casa Milan nella giornata di ieri: “FINALE DI PARTITA”; “Milan-Maldini addio”. Le strade dell’accoppiata Massara-Maldini e del club meneghino sono sempre più vicine a dividersi. Per due dirigenti che lasciano Milano, c’è un allenatore pronto a restare: “Inzaghi c’è il rinnovo”. Anche per la Juventus la situazione è delicata: “Juve, muro di De Laurentiis, primo no per Giuntoli“. Spazio anche ai giallorossi: “Abraham torna nel 2024, Roma idee Nzola e Icardi“.

Il Corriere dello Sport titola: “ALLEGRI A OLTRANZA”. Il tecnico livornese, dopo i confronti con la società, appare sempre più saldo sulla panchina bianconera. Riguardo alla situazione dei rossoneri: “Rivoluzione al Milan, via Maldini e Massara”. I giallorossi, intanto, cercano un sostituto per Abraham: “Roma, Mou chiama Nzola”. Gli altri titoli di giornata: “Carica Inter, Lukaku si candida”; “Febbre Viola, la missione di Italiano”; “Perrelli (Sky): ‘La Serie A ci interessa’”.

Tuttosport apre sul caos che regna a Torino: “LA JUVE È SPACCATA”; dentro la società c’è un filone pronto a confermare Allegri e un altro intenzionato a cambiare guida tecnica. Riguardo al Milan, invece: “E Cardinale silura Maldini!”. Gli altri titoli di giornata: “Vlasic, Juric spinge. Piace Cancellieri”; “Il City come un videogioco, è il mostro finale”; “Resa Vasseur: Red Bull? Inseguiamo la Mercedes”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 6 giugno 2023

C’è grande fermento in Spagna, con Real Madrid e Barcellona che potrebbero battere due colpi di un certo spessore sul mercato: ecco la rassegna stampa dei quotidiani esteri di martedì 6 giugno 2023.

AS titola “OBJETIVO CHUKWUEZE“, con il Real Madrid che ha messo nel mirino l’esterno nigeriano del Villarreal. Inoltre, il rinnovo di Nacho con le ‘Merengues’ è sempre più vicino. Il quotidiano catalano Sport mette in prima pagina Lionel Messi: “QUIERE VOLVER”, la Pulce vorrebbe tornare a vestire la maglia del Barcellona. Inoltre, c’è anche un’intervista a Sergio Busquets: “Pep ha sido la figura mas importante”.