“Me ne vado”, l’annuncio ora è UFFICIALE: addio Juventus

L’addio era ormai nell’aria ma ora è divenuto ufficiale: lascia la Juventus, lo ha annunciato con un messaggio sui social

Via dalla Juventus, ora è anche ufficiale. La prossima stagione per i bianconeri vedrà tanti volti nuovi e questo implica addii anche dolorosi. Uno è appena diventato ufficiale, nonostante la notizia fosse nell’aria da tempo.

“Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile”. Inizia così il messaggio pubblicato da Angel Di Maria su Instagram, un post che ufficializza la fine dell’avventura bianconera dell’attaccante argentino.

Dopo appena una stagione, il Fideo e la Juve si separano e lo fanno al termine di un’annata che non ha rispettato le ambiziose premesse. Calciomercato.it vi aveva anticipato che tra l’ex Psg e il club piemontese si era vicini ormai alla separazione e ora c’è la conferma del calciatore. Tra i suoi dubbi e le necessità della società di abbassare il monte ingaggi, la soluzione non poteva che essere l’addio.

Calciomercato Juventus, Di Maria saluta: addio ufficiale

Di Maria ha cancellato ogni dubbio sul suo futuro in bianconero con il post che ha pubblicato questo pomeriggio su Instagram. Un lungo messaggio nel quale saluta i tifosi juventini e scrive “me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito (il riferimento alla vittoria di nuovi titoli, ndr), ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio”.

Il Fideo continua ringraziando tutti i suoi compagni “per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno”, affermando di essersi sempre sentito come a casa, e mandando “un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano”. Il post dell’argentino, che ora dovrà decidere dove continuare la sua carriera si chiude con un messaggio di amore per il popolo bianconero, nonostante nelle ultime uscite stagionali sia stato anche fischiato: “Vi porto nel cuore”. Di Maria lascia con quaranta presenze, 8 gol e sette assist in tutte le competizioni.