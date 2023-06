L’annuncio gela i tifosi: “Juventus esclusa dalla UEFA”

È calato il sipario sulla stagione da dimenticare della Juventus, che ha ottenuto solo una qualificazione alla Conference League. Un’avventura europea che è anche a rischio

La vittoria di Udine ha chiuso la lunga e travagliata stagione della Juventus, che si è fermata ad un deludente settimo posto in Serie A che vale l’accesso alla prossima Conference League.

Dentro e fuori del campo è successo di tutto in casa bianconera negli ultimi mesi, e dunque la società si prepara a ripartire in vista di cambiamenti futuri. Va però tenuto conto anche delle possibili mosse della UEFA in relazione proprio alle vicende extra campo del club piemontese, che tra caso plusvalenze e manovra stipendi ha fatto discutere molto catalizzando l’attenzione.

Non è quindi da escludere un’esclusione per mano della stessa UEFA dalle prossime competizioni europee, con la qualificazione alla prossima Conference League che è inevitabilmente a repentaglio.

Juventus, Lago: “Mi aspetto l’esclusione dalla Conference League”

In merito proprio alle parentesi aperte in casa Juve è intervenuto Umbergo Lago, membro della Camera di controllo finanziario, che ha parlato a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay.

Lago proprio in relazione alle vicende UEFA ha affermato: “L’UEFA sostiene che l’atteggiamento della Juventus sia stato poco trasparente, mi aspetto solo l’esclusione dalla Conference League”.

Lo stesso membro della Camera di controllo finanziario si è quindi soffermato sulla Superlega e la recente decisione: “Era evidente che l’unica strada percorribile fosse quella dell’addio alla Superlega. C’era questa faccenda pendente e, per evitare la penalizzazione, è normale usarla in chiave politica. Mi aspettavo una scelta del genere”.

E poi ha concluso: “La Juve ha solo annunciato la sua uscita dalla società, ora è anche una questione di tempo e credo ci sia un accordo con UEFA, potrebbe servire per avere una sanzione più lieve. Con questa mossa può arrivare l’esclusione solo dalla prima coppa conquistata, in questo caso la Conference League”.