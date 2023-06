Inter, Inzaghi firma e raddoppia: subito due regali da Zhang

Marotta blinda Inzaghi, destinato al rinnovo di contratto con l’Inter. Una conferma e un big tra i desideri del tecnico nerazzurro per la prossima stagione

Simone Inzaghi incensa Guardiola, definendolo il migliore di tutti e un tecnico che ha segnato un’era nel calcio moderno. Allo stesso tempo, però, l’allenatore piacentino nutre naturale rispetto ma non paura di fronte alla corazzata Manchester City.

Sabato l’Inter è attesa dalla partita più importante degli ultimi tredici anni della storia nerazzurra, dopo una cavalcata straordinaria in Europa. Il sogno resta vivo e distante 90 minuti, con Inzaghi consapevole della forza dei ‘Citizens’ ma di avere comunque le armi per imbrigliare i campioni d’Inghilterra. Fino a due mesi fa il tecnico ex Lazio sembrava sul precipizio, lontano dalla panchina dell’Inter considerando i deludenti risultati in campionato. Dal quel momento un’ascesa inarrestabile, con undici vittorie nelle ultime dodici partite giocate. Parole al miele per Inzaghi sono arrivate anche dall’Ad Marotta: “Ha svolto il suo lavoro con grande professionalità e capacità. Il merito di questo traguardo raggiunto è principalmente suo perché ha resistito alle critiche e alle pressioni, che io per primo gli ho riservato“, ha sottolineato Marotta in occasione del Media Day ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, Inzaghi in pressing per Milinkovic-Savic

Se non è un’investitura poco ci manca, con il Ceo interista che apre a chiare lettere al rinnovo di Inzaghi con la società di Zhang.

Anche lo stesso presidente nerazzurro non ha mai nascosto la stima per il mister emiliano nei momenti di maggiore difficoltà, senza considerare che un dirigente come Marotta non inizia mai la nuova stagione con un allenatore in scadenza. Inzaghi è sotto contratto fino al giugno 2024, con un ingaggio di oltre 5 milioni a stagione. Probabile il prolungamento per un’altra stagione e un salario da 6 milioni annui più bonus. Le parti si incroceranno dopo la finalissima di Istanbul per trovare la quadra definitiva, con il rappresentante di Inzaghi che peraltro è lo stesso di Bastoni, quest’ultimo ormai a un passo dal rinnovo fino al 2028.

Con il tecnico si discuterà anche di mercato e ci sono un paio di esigenze basilari per l’ex Lazio oltre all’argomento centravanti. Inzaghi spinge per il riscatto del fedelissimo Acerbi e ha messo nel mirino il pupillo Milinkovic-Savic, svezzato in quel di Formello. Se a centrocampo dovesse uscire Brozovic, allora l’assalto al nazionale serbo potrebbe essere davvero fattibile. ‘SMS’ senza rinnovo difficilmente resterà a Roma e Lotito sarebbe costretto ad abbassare le preteste sul suo gioiello: 30-35 milioni basterebbero per strappare il sì del patron laziale e portare Milinkovic alla corte di Inzaghi.