Erede Allegri alla Juventus, il grande ex ha detto No

Giorni caldi in casa Juventus sul fronte panchina: l’indiscrezione sul possibile ritorno del grande ex. Tutti i dettagli

Sono giorni decisivi anche per la panchina della Juventus. Nonostante il contratto blindatissimo fino al 2025, nelle ultime settimane si è infatti parlato anche del possibile addio di Massimiliano Allegri.

A Udine, nel post partita di Udinese-Juve, il tecnico bianconero ha passato la palla alla società: “Io faccio l’allenatore, sono l’allenatore. La società pensa alla squadra. Io vado in vacanza e il 10 luglio riprenderò il lavoro. È finita la stagione. Siamo stanchi e vogliamo andare in vacanza. Speriamo ci sia un bel cavallo che corre. Il 10 luglio ci saranno i test, magari arriverò l’11 perché si inizia con la palla”.

E ancora: “Futuro? Sono domande che dovete fare alla società, non a me. Mi sono sentito ben protetto. La società mi è stata vicina, soprattutto chi ha lavorato alla Continassa. La Juventus è un’azienda e con dei tempi da rispettare. La base è già buona, ci sono le basi per migliorare ulteriormente”. In attesa della decisione della dirigenza, continuano però a circolare nomi per l’eventuale successione di Allegri. Uno di questi è quello del grande ex Antonio Conte.

Juventus-Conte, c’è il rifiuto: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Luca Momblano su ‘Juventibus’, di recente ci sarebbe stato un contatto esplorativo direttamente tra Conte e la Juventus.

Tuttavia, riferisce il giornaliste, Conte avrebbe preso atto che non è il momento per lui di un eventuale ritorno sulla panchina bianconera. Ci sarebbe stata una presa di coscienza sua e anche della Juve che non è il momento di tornare insieme. Il ritorno di Conte, dunque, non è al momento nelle idee del club.