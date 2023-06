City-Inter, un titolarissimo salta l’allenamento: finale a rischio

Il calciatore non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato nei giorni scorsi e potrebbe mancare il match di Istanbul

Mancano solamente quattro giorni all’ultimo anno della Champions League 2022/23. A dividere Inter e Manchester City dalla conquista del trofeo non rimane che un ultimissimo sforzo, nel match in programma il prossimo sabato 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

Se da una parte la formazione di Simone Inzaghi dovrebbe riabbracciare con ogni probabilità un calciatore fondamentale come Henrikh Mkhitaryan, dall’altra parte invece Pep Guardiola potrebbe essere costretto a dover rinunciare ad uno dei suoi titolarissimi. Stiamo parlando di Kyle Walker, padrone della fascia destra del Manchester City, uscito per infortunio nella finale di FA Cup di sabato contro lo United per un problema muscolare avvertito nel secondo tempo.

Come riferito dai media britannici, il difensore non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo. Nella giornata organizzata dall’Uefa e aperta ai media, non è stata segnalata infatti la presenza di Walker nell’allenamento del Manchester City a quattro giorni dalla finale da Istanbul. La sua presenza, almeno dal primo minuto, appare dunque in forte rischio.