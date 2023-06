City-Inter, quando Istanbul ospita una finale succede sempre: precedenti sorprendenti

In vista di City-Inter andiamo a scoprire quali finali europee ha ospitato la città di Istanbul nella sua storia recente. Non c’è soltanto quella del Milan di Ancelotti

Ad inizio stagione sembrava soltanto un miraggio e invece abbiamo una finalista italiana in Champions League. Stiamo parlando dell’Inter di Simone Inzaghi, forse la squadra meno quotata a raggiungere questo traguardo dopo i sorteggi dei gironi a fine agosto che vedevano i nerazzurri dover affrontare, nel primo sbarramento, compagini del calibro di Bayern Monaco e Barcellona.

Invece la Beneamata è andata avanti battendo tutti gli avversari sulla sua strada e, sabato 10 giugno, a Istanbul coronerà il sogno di giocarsi l’ultimo atto di questa edizione di Champions League, un evento davvero unico. E’ la seconda volta che lo Stadio Ataturk ospiterà la finalissima della massima competizione europea. L’ultima volta fu nel 2005 quando in campo c’era un altro club meneghino, il Milan allora di Carlo Ancelotti. I rossoneri, in quella che forse è stata la delusione più cocente della storia del Diavolo, hanno chiuso il primo tempo di quella finale in vantaggio di tre reti sul Liverpool di Rafa Benitez che, clamorosamente, ha poi rimontato e vinto ai calci di rigore in uno dei momenti più tristi della storia recente del calcio italiano. Ma non ci sono state soltanto finalissime di Champions League a Istanbul: andiamo a vedere.

Istanbul, non solo l’Ataturk: ecco dove si sono giocate le altre finali

In tutto, a livello di coppe europee, Istanbul ha ospitato finali di competizioni UEFA per club in quattro occasioni compresa quella che si giocherà sabato sera fra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi. Le altre due però non si sono tenute allo Stadio Ataturk, bensì in altri impianti della tentacolare città metà europea e metà asiatica che comprende fra le sue squadre top club del calibro di Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas. Risale al 2009 la finale dell’allora Coppa UEFA, oggi Europa League, l’ultima con questo nome. Lo stadio era il Sukru Saracoglu, teatro delle gare interne del Fenerbahce, e la vittoria fu dello Shakhtar di Donetsk ai danni del Werder Brema e ci vollero i tempi supplementari per ottenere un vincitore.

Poi, più recentemente, c’è stata la finale di Supercoppa Europea fra il Liverpool di Klopp e il Chelsea alla Vodafone Arena, stadio di casa del Besiktas, che si è risolta ai calci di rigore in favore dei Reds. Insomma, 3 finali finora a Istanbul, tre stadi diversi, ma un punto comune: si sono sempre giocati almeno i tempi supplementari e in due occasioni si è arrivati fino ai calci di rigore. Che possa essere un segno anche per City e Inter?