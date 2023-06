Zalewski non si dà pace: “Ci hanno negato la Champions”

Nicola Zalewski ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria con lo Spezia: il pensiero torna alla finale e all’arbitraggio di Taylor

È di Nicola Zalewski il gol che ha permesso alla Roma di tornare in partita a fine primo tempo. Senza il suo cross finito in porta, i giallorossi sarebbero molto probabilmente rientrati negli spogliatoi sotto nel risultato. E la gara sarebbe potuta cambiare chissà in quali altre direzioni.

“Una partita molto intensa, per noi significa tanto rimanere nella zona Europa League. Con l’andare avanti della stagione siamo andati bene in Europa League, potevamo andare in Champions poi qualcuno o qualcosa ce l’ha impedito. Ma sono contento della reazione della squadra di mercoledì”, ha detto il polacco in conferenza stampa. “Come lo Spezia si giocava la vita, anche noi ce la giocavamo”, aggiunge l’esterno classe 2022. Poi un bilancio della stagione: “Sono cresciuto tanto. L’anno scorso ho fatto molto bene, quest’anno ho avuto momenti altalenanti. Abbiamo avuto una buona reazione dopo la sconfitta di mercoledì. L’anno prossimo cercheremo di essere più continui”.

La questione arbitrale, però, è stata un tema anche in campionato. Zalewski però risponde in maniera diplomatica: “Se ho avuto l’impressione che ci abbiano ostacolato anche in campionato? Sì, sicuramente le altre squadre. In alcune partite potevamo fare meglio, abbiamo perso occasioni non sfruttando chance quando le altre perdevano punti. Siamo i primi colpevoli del fatto che non siamo in zona Champions. Ma sono soddisfatto della stagione”.