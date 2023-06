Roma, a Bove il premio Ussi: “Il meglio deve ancora venire” | FOTO CM.IT

Il giovane centrocampista della Roma ha ricevuto il Premio Ussi e ha parlato della sua stagione: “Ho meritato la fiducia di Mourinho”

È stata una stagione esaltante per Edoardo Bove, senza dubbio dalle emozioni fortissime. Più di una volta infatti è stato sul punto di andare via, voleva spazio ma sapeva di avere la fiducia e la stima di Mourinho e la società. Così i giallorossi l’hanno blindato e in queste ultime settimane ne hanno raccolto i frutti.

Bove è diventato praticamente titolare, quasi sempre tra i migliori, ha segnato il gol decisivo in una semifinale europea. E oggi ha ricevuto anche un riconoscimento prestigioso nella capitale come il ‘Premio Ussi Roma’, dedicato alle eccellenze del giornalismo e dello sport, insieme al suo agente Diego Tavano.

Al Circolo Canottieri Aniene, Edoardo Bove ha anche raccontato alcune cose della sua esperienza di questa stagione: “Per me è stata emozionante. Sono molto contento del percorso che sto facendo e spero di continuare così. So quello che devo fare per crescere e sarò concentrato sull’Under 21 (ci sarà l’Europeo, ndr) e vogliamo dare il massimo”.

Poi su Mourinho: “Mi ha dato fiducia soprattutto nell’ultimo periodo, penso di essermelo meritato per il lavoro degli ultimi due anni. Ma il meglio deve ancora venire. Il futuro del mister? Non sono nessuno per parlare del suo futuro”. Come sempre, testa sulle spalle e pedalare. Sognando Totti e De Rossi: “C’è questo mito per i ragazzi del settore giovanile. Loro sono inarrivabili, io provo a fare il massimo”.