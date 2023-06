Maldini fatto fuori: “Non conosce la storia, Cardinale out”

Rabbia e delusione da parte dei tifosi del Milan, per la scelta di Cardinale di mandare via Paolo Maldini e Frederic Massara

E’ una serata davvero complicata per i tifosi del Milan. I rossoneri, dopo aver salutato Zlatan Ibrahimovic, devono fare i conti con gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Un fulmine a ciel sereno, che non farà dormire sonni tranquilli ai tanti sostenitori del Diavolo, che hanno perso fiducia nella proprietà. Gerry Cardinale è così finito nel mirino della critica. Sui social non si fa altro che commentare quanto sta succedendo e su Twitter non mancano gli insulti al numero uno di RedBird, colpevole di aver mandato via parte della storia del Milan. Spopola così #CardinaleOUT.

Gli unici che dovrebbero sloggiare, sono Cardinale e soci ovvero il più grande e grave problema del @acmilan #Maldini #Massara #CardinaleOut — Alessandro (@Ales_Man) June 5, 2023

Altro che incontro teso quindi, in realtà non c'è stato nemmeno il tempo per discutere, Cardinale ha comunicato a Maldini che non può più restare e stop — CorkScrew (@CorkScrew12) June 5, 2023

Il fatto che Cardinale abbia scoperto 2 settimane fa che il Milan avesse 7 Champions fa capire molto della "leggerezza" con cui ha comunicato questa cosa. Non sa, non conosce il Milan, non conosce storia, passato e tradizione. — Marco (@MaStep92__) June 5, 2023

CARDINALE OUT pic.twitter.com/Bj7QDYyn36 — LP (@iamLP9) June 5, 2023

La fugacità nel calcio e la poca riconoscenza è tutta racchiusa nella vicenda #Maldini.

Scudetto e semifinale di Champions nelle ultime due stagioni.

Un gigante Paolo, in campo e fuori. Da calciatore e da dirigente — Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 5, 2023

Dopo aver riportato il Milan allo scudetto, è bastato un mercato sbagliato a #Cardinale per cacciare #Maldini e #Massara 😱 pic.twitter.com/e4MHziKygc — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) June 5, 2023

Nel caso tutto fosse confermato Cardinale deve portare risultati da SUBITO, perché a MALDINI, dopo uno scudetto, posso perdonare un anno sbagliato, per me lui è un signor NESSUNO. — Franz ❤6🖤 (@75_franz6) June 5, 2023