Esonero Allegri, chiesto il comunicato ufficiale: “Ce lo meritiamo”

L’allenatore toscano ha chiuso la stagione con una vittoria sull’Udinese centrando la qualificazione in Conference League

Non è bastato alla Juventus vincere in occasione dell’ultimo turno del campionato per riuscire ad operare un sorpasso che avrebbe portato la formazione bianconera in Europa League. I successi ottenuti sugli altri campi da Roma e Atalanta, infatti, hanno ‘condannato’ la squadra di Allegri al settimo posto finale.

In attesa delle decisioni che arriveranno nelle prossime settimane da parte dell’Uefa in merito ai filoni giudiziari che hanno colpito la Juventus negli ultimi mesi, il club bianconero ha ottenuto l’accesso diretto alla prossima Conference League. Non è infatti escluso che, l’organo presieduto da Ceferin, decida di sanzionare la società con l’esclusione dalle coppe europee, estromettendo automaticamente la squadra dalla nuova edizione di Conference.

Per quanto riguarda il bilancio sportivo dell’ultima stagione, nonostante le rassicurazioni di Allegri, si respira un evidente malcontento tra i tifosi bianconeri. Ormai da tempo la parola ‘esonero’ risulta essere quella più gettonata tra il popolo juventino, nonostante l’allenatore toscano si senta pienamente ancora al centro del progetto societario, forte dei due anni di contratto che lo legano alla Juve. Il futuro, però, non sembra essere così rassicurante per il tecnico.

Calciomercato Juve, i tifosi non vedono l’ora: “Comunicate l’esonero”

Per salutare la stagione che si è appena lasciata alle spalle, la Juve – al triplice fischio del match vinto con l’Udinese – ha ringraziato su Twitter i propri sostenitori.

Un post che, come ci si poteva aspettare, ha raccolto quasi esclusivamente commenti negativi da parte dei tifosi bianconeri. Anche in questo caso, la maggior parte degli utenti ha richiesto al club bianconero di far uscire il tanto atteso comunicato di esonero di Massimiliano Allegri prima di poter ‘ufficializzare’ a tutti gli effetti la fine di un’annata definita da molti “allucinante”.

Un’attesa, quella del popolo bianconero, che potrebbe non essere ripagata dalla stessa Juve. Il club bianconero da oggi dovrà ricominciare a programmare il proprio futuro, a partire da quello che sarà il nuovo assetto societario. Una volta definito il nuovo quadro dirigenziale, verrà esaminata anche la figura di Allegri come guida tecnica per la squadra.

SI CHIUDE QUANDO USCITE IL COMUNICATO — giulia (@noviaderugge) June 4, 2023

ora fateci questo regalo per ciò che abbiamo passato, l'esonero😭 — Giorgia🦎 (@GiorgiaJG) June 4, 2023

pagate lo psicologo a tutto il jtwitter😄 — federica🦋 (@la_tasss) June 4, 2023

VOGLIAMO L’ ESONERO — GioSC_03 (@Canneez13) June 4, 2023

Ora fate quello che dovete.#AllegriOut — Paplura (@PAPLURA) June 4, 2023

uscite il comunicato è stata una stagione allucinante ce lo meritiamo tutti,freschezza — Chechu que pasa🦓 (@Cecilia_esse) June 4, 2023

Il fatto che il mio sia vero amore lo testimonia il fatto che ho seguito ogni singola partita sapendo perfettamente prima ancora dell'inizio che sarebbe stata peggio della precedente. Dai su, ora via allenatore e alcuni calciatori e ripartire da 0. Fino alla Fine🤍🖤 — Fräncescä🔲 (@xquantoconcerne) June 4, 2023

ci dovreste pagare per guardarvi — danilismo (@danisaltato_) June 4, 2023

Ci meritiamo una Juve nuova.

Buona estate a tutti. — robi ciprax (@RCiprax) June 4, 2023