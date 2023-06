DIRETTA | Media Day Inter, la conferenza di Inzaghi: “La più importante della carriera” LIVE

Cresce l’attesa per la finale di Champions League di sabato prossimo tra Inter e Manchester City: le dichiarazioni di Simone Inzaghi nel Media Day di Appiano Gentile

Countdown verso Istanbul per l’Inter. Si entra nella settimana della finalissima di Champions League, che vedrà sabato prossimo la formazione di Inzaghi affrontare la corazzata Manchester City per il trofeo più ambito.

Lautaro e compagni hanno chiuso in bellezza il campionato espugnando il campo del Torino, dopo aver staccato in precedenza il pass per la prossima Champions. In bacheca fanno già bella mostra la Coppa Italia e la Supercoppa, mentre Guardiola va a caccia di uno storico ‘Triplete’ dopo le vittorie in Premier e quella più recente in FA Cup contro i cugini dello United. Inzaghi ritrova Mkhitarian per la finale e un big dovrà restare inizialmente fuori a centrocampo, mentre in attacco si infiamma il duello tra Lukaku e Dzeko. Il belga è in rimonta, con l’ex Roma che rimane ad oggi comunque in vantaggio per affiancare Lautaro Martinez.

Simone Inzaghi, nel Media Day in vista della finale di Istanbul, è intervenuto in conferenza stampa ad Appiano Gentile

“E’ stato un viaggio lungo, iniziato questa estate dopo un sorteggio non fortunato visto che avevamo preso Bayern Monaco e Barcellona. Abbiamo fatto un grandissimo viaggio, penso che tutto sia partito dallo scorso anno”.

“Sto iniziando adesso a pensare al City, prima avevamo tante partite da giocare ancora tra campionato, finale di Coppa Italia e il derby che valeva tanto e valeva una finale di Champions”

“Incontriamo la squadra più forte del mondo, negli ultimi sei anni ha vinto sei volte la Premier che è il campionato più competitivo in Europa. Avremo di fronte i migliori, hanno una rosa fantastica e un allenatore che ha segnato la storia del calcio. Sarà una partita importantissima”

“Sicuramente è la più importante della mia carriera, ma anche di tanti giocatori. Ci ripaga di tutti gli sforzi fatti durante l’anno. Negli ultimi tre mesi, con la squadra quasi al completo, ho avuto rotazioni più profonde e l’Inter ha fatto grandi cose”.