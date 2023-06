Dal futuro di Inzaghi a quello di Lukaku: il doppio annuncio di Marotta

L’Inter si prepara già alla finalissima di Champions League contro il Manchester City. La marcia d’avvicinamento di Beppe Marotta

Mandato in archivio un campionato di alti e bassi, concluso come al terzo posto, ora il focus è tutto sulla finalissima di Champions League, atto finale di un percorso europeo spettacolare per l’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi è in fase preparativa di quello che è un autentico appuntamento con la storia. Uno scenario, che come ricordato anche oggi da Beppe Marotta, mancava ad un club storico come quello meneghino da ben 13 anni. L’amministratore delegato dell’Inter ha preso la parola ai microfoni di ‘Sportmediaset’ evidenziando: “È motivo di grande orgoglio per tutti. Devo dire che è il giusto premio per il lavoro svolto iniziato nel luglio 2022 e che ci ha portato a salire il gradino d’Europa più importante dal punto di vista calcistico. Tutti i traguardi vanno conquistati con incertezza ma nei momenti di sofferenza sia stati bravi tutti, è stato bravo l’allenatore a rimettere in carreggiata la macchina. È il giusto coronamento”.

Inter, Marotta da Inzaghi al futuro di Lukaku

Marotta ha proseguito su Inzaghi: “Oggi siamo tutti concentrati su questa partita storica. Sicuramente Inzaghi ha svolto il suo lavoro dall’inizio con grande professionalità e capacità per cui il giudizio, se di giudizio possiamo parlare, è estremamente positivo”.

L’ad nerazzurro ha quindi detto la sua anche sul futuro di Lukaku: “È un grande professionista, ben voluto e stimato da tutti ed è anche un grande calciatore per cui fa comodo a noi. Non è di nostra proprietà, il 30 giugno scade il prestito, siamo contenti di iniziare una nuova negoziazione però su questo tema è difficile oggi azzardare un pronostico o una decisione. Ci ritroveremo con la società a stilare le strategie di mercato”.

Infine sul City: “I pronostici possono essere ribaltati per far si che un sogno possa diventare realtà”.