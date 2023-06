Accordo più firma da 30 milioni: accelerata e Milan spiazzato

L’intesa raggiunta è una doccia gelata per i rossoneri. Ecco le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Germania

Salutato Ibrahimovic, il Milan è a caccia di una prima punta giovane e di grande prospettiva a cui l’anno prossimo Giroud farebbe da alternativa. Da chioccia. Gli occhi della dirigenza rossonera sono puntati in Ligue 1, campionato che i rossoneri monitorano da anni con grande attenzione.

Maldini e Massara stimano molto Openda, attaccante esploso quest’anno al Lens. 21 i gol realizzati con la maglia della squadra di Franck Haise, autentica rivelazione visto il secondo posto raggiunto e, di conseguenza, la qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Nel mirino anche dell’Inter, Openda appare però diretto in Bundesliga. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Sky Sports DE’, infatti, il ventitreenne ha già raggiunto un accordo con il Lipsia. Il club targato Red Bull lo ha scelto per sostituire Nkunku, già ceduto al Chelsea.

Calciomercato Milan, Openda verso il Lipsia: affare da 30 milioni

Difficile per il Milan tornare in corsa per il cartellino di Openda. Intesa a parte col calciatore, il Lipsia sta accelerando per raggiungere un accordo pure con il Lens.

La medesima fonte parla infatti di trattativa serrata, con la fumata bianca non così lontana. L’operazione Openda potrebbe chiudersi sui 30 milioni di euro.