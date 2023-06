San Siro saluta Ibra: l’ultimo abbraccio al fuoriclasse svedese

L’ultimo saluto di San Siro al centravanti svedese, in occasione del match di campionato contro il Verona

Anche i grandi amori prima o poi finiscono. Stasera per i tifosi del Milan non può certo essere un giorno felice: Zlatan Ibrahimovic e i rossoneri si separano. L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di ieri.

L’ultima partita per il 41enne di Malmoe con il Diavolo sarà così il ko di Udinese, in cui però è riuscito ad andare a segno. Un’amara consolazione, Ibrahimovic meritava un addio al Milan decisamente diverso. Stasera però San Siro è tutto per lui, oltre 70mila abbracci per colui che ha riportato in alto il Diavolo, quando nessuno ci credeva. Ibra è stato il principale artefice della conquista dello Scudetto e della rinascita del Milan. E’ stato un fratello per Pioli e una guida per i compagni, cresciuti anche grazie ai suoi insegnamenti. Ma Ibra è stato soprattutto il grande campione, che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni.

San Siro, così, come detto lo ha salutato per l’ultima volta. Un saluto commosso, con tutto lo stadio che ha urlato il suo nome, prima del calcio d’inizio. Poi la Curva Sud gli ha dedicato una coreografia, GODBYE Ibra.