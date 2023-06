Napoli si tinge d’azzurro: tutto pronto per la festa Scudetto | FOTO e VIDEO CM.IT

È il giorno della cerimonia dello Scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti. La città è già in festa in vista del match delle 18.30

Dopo un mese di festeggiamenti in città, è arrivato il giorno della premiazione ufficiale in casa Napoli per il trionfo in Serie A della squadra guidata da Luciano Spalletti.

Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 18.30 contro la Sampdoria per l’ultimo turno di campionato. Al termine del match, in un Maradona in festa, capitan Di Lorenzo e compagni alzeranno al cielo il trofeo della Serie A. La città si tinge sempre più d’azzurro ed è tutto pronto per l’ultima festa insieme:

Queste le immagini raccolte dagli inviati di Calciomercato.it.