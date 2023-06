Lukaku alla Juventus: ecco tutti gli ostacoli (insormontabili?) da superare

Il Chelsea pronto a offrire Lukaku per portare Vlahovic a Londra: c’è una serie di difficoltà da superare

La Juventus chiude una stagione che travagliata è dire poco, in campo come – soprattutto – fuori. “Ci è successo di tutto”, dice spesso Allegri nelle sue conferenze pregara. In ogni caso sarà un mercato di ristrettezze economiche e necessità di fare cassa, rivedere qualche strategia e puntare su un progetto più a lungo termine.

Da vedere se ancora con Allegri in panchina, ma con buona probabilità ci sarà ancora il livornese la prossima stagione. E allora le riflessioni vanno fatte su tanti big che hanno deluso, ma che hanno ancora mercato in Europa. Anche perché ci sarà da sostituire gente come Di Maria e Rabiot, non due qualunque, magari anche Cuadrado. Ovviamente l’indiziato principale resta Dusan Vlahovic, fermo a quota 10 in campionato in 27 partite. Non un gran bottino soprattutto considerando i 90 milioni spesi tra cartellino, bonus e commissioni. Nonostante tutto la Premier League continua a tenerlo d’occhio, con Chelsea e Manchester United in pole. E per i Blues si è parlato della possibilità di inserire addirittura Romelu Lukaku nell’operazione. Il belga ad ora è destinato a tornare a Londra dall’Inter, che vorrebbe un altro prestito con i londinesi poco propensi.

Dall’ingaggio alla questione Inter: gli ostacoli per Lukaku alla Juventus

Lukaku alla Juventus come parte dell’accordo, più una parte cash a favore dei bianconeri, sarebbe sicuramente una operazione clamorosa. Per tanti motivi, dal suo legame con l’Inter ribadito più volte al fatto che già prima dell’arrivo ai nerazzurri di Conte Big Rom era a un passo proprio dai bianconeri.

Ma pensare a un Lukaku alla Juventus non è per niente semplice, anche perché un suo ingaggio sarebbe poco in linea con quella che dovrà essere la nuova linea societaria. In primis l’età: il belga ha compiuto 30 anni, ha già raggiunto il suo apice e il valore del suo cartellino è destinato comunque a scendere. Poi la questione economica che è quella più importante: al Chelsea Lukaku guadagna 12 milioni di euro netti. E anche nel caso in cui dovesse tagliarsi l’ingaggio, difficile pensare che accetti di decurtarsi il 50%. Tanto servirebbe per arrivare a un risparmio sull’ingaggio per la Juve rispetto ai 7 milioni che guadagna ora Dusan Vlahovic.

Quindi con lui si rischierebbe addirittura un aumento del monte ingaggi mentre la società vuole assolutamente contenere i costi. A questo si aggiunge ovviamente la questione ambientale: il legame con l’Inter è fortissimo, difficilmente sarebbe accolto con entusiasmo. A maggior ragione dopo quanto successo di recente in semifinale di Coppa Italia, con il botta e risposta tra i cori dei tifosi juventini e l’esultanza del calciatore. Una serie di aspetti e di ostacoli importanti che rendono complicato l’eventuale inserimento di Lukaku nella trattativa Vlahovic.