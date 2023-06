DIRETTA Serie A, Napoli-Sampdoria | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre la domenica della trentottesima, e ultima, giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Napoli e la Sampdoria

Il giorno della grande festa Scudetto è arrivato per il Napoli che, per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, ospita la già retrocessa Sampdoria.

Ed è anche il giorno dell’addio al condottiero della squadra, Luciano Spalletti, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico, a meno di clamorosi colpi di scena. Il vero artefice di questa vittoria, l’architetto di una squadra che ha impressionato, in Italia e in Europa. E, nel frattempo, il presidente Aurelio De Laurentiis si è messo a caccia del sostituto, anche se non sarà facile far dimenticare l’allenatore di Certaldo ai tifosi azzurri. Di contro, i blucerchiati di Dejan Stankovic salutano mestamente il massimo campionato dopo una stagione decisamente complicata, con le questioni societarie che hanno tenuto banco rispetto a quelle di campo. Il risultato è un’amara retrocessione, mentre fuori dal terreno di gioco la situazione si è risolta con la cessione del club da parte di Massimo Ferrero ad Andrea Radrizzani, socio anche del Leeds, e Matteo Manfredi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-SAMPDORIA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter, Amione, Murru; Zanoli, RincOn, Paoletti, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio* 74; Inter* 72; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus** 59; Fiorentina* 56; Torino* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli* 43; Salernitana* 42; Lecce 36; Spezia e Verona 31; Cremonese* 27; Sampdoria 19

*una partita in più

**10 punti di penalizzazione