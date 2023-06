Bufera Mourinho, clamoroso attacco: “Stai zitto cogli…e”

Bufera su Mourinho dopo la finale di Europa League. Spunta il clamoroso attacco dell’allenatore: “Stai zitto cogli…e”. Ecco cos’è successo

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Josè Mourinho dopo la finale di Budapest persa contro il Siviglia e soprattutto la reazione dell’allenatore nei confronti dell’arbitro Taylor.

Sul caso si è già attivata anche la Commissione disciplinare UEFA, che ha aperto un’indagine nei confronti del tecnico giallorosso. L’allenatore deve rispondere “del linguaggio offensivo” nei confronti dell’arbitro Taylor, con la commissione etica e disciplinare che “deciderà in merito a tempo debito”, come annunciato dalla massima organizzazione europea. Procedimento anche nei confronti della Roma, che è accusata di “condotta impropria della squadra”, “lancio di oggetti” e “danneggiamenti”.

Sul caso si è espresso nelle ultime ore anche il tecnico del Barcellona Xavi: “Ognuno si comporta come gli viene. Se ti senti danneggiato in una finale… Però giocatori e allenatori dovrebbero essere da esempio. Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio. La condotta è importante, spero di non offrire mai un’immagine del genere”. Parole dure che hanno subito suscitato reazioni: non è passato inosservato in particolare il commento di Serse Cosmi.

Roma, Cosmi attacca Xavi: la reazione alle parole su Mourinho

Commentando un post di ‘Cronache di Spogliatoio’ con le frasi di Xavi, Serse Cosmi ha scritto “stai zitto cogl…e”. Il commento è stato successivamente cancellato dall’allenatore:

Il tecnico si è schierato così dalla parte di Mourinho. Uno sfogo eccessivo subito cancellato dai social, che non è però passato inosservato. Il caso riguardante lo ‘Special One’ è destinato a far discutere ancora a lungo e lascerà sicuramente strascichi.