Senza contratto dopo l’Inter, UFFICIALE: riparte dalla Serie B

Dopo la scadenza del contratto con l’Inter la decisione di ripartire dalla Serie B con una nuova carriera da direttore sportivo

In attesa di chiudere la stagione, i club sono chiamati anche a programmare la prossima stagione. In un momento storico in cui certi dirigenti sono ormai più importanti dei calciatori, il lavoro va necessariamente impostato con grande anticipo. Soprattutto se si tratta di un ds alle prime armi come in questo caso.

Il Pisa ha appena annunciato infatti di aver affidato l’incarico di direttore sportivo ad Aleksandar Kolarov. A quasi 38 anni comincia quindi una nuova carriera per il serbo, che in Italia ha costruito le sue fortune da calciatore. Prima la Lazio, poi la cessione al Manchester City e il ritorno in Serie A prima alla Roma e poi all’Inter. I toscani hanno diramato la nota ufficiale poco fa: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo ad Aleksandar Kolarov. Terminata una lunga ed importante carriera da calciatore che lo ha visto protagonista in Club prestigiosi come Inter, Manchester City, Roma, Lazio e Stella Rossa, oltre ad aver vestito per 94 volte la maglia della Nazionale Serba, Aleksandar Kolarov ha scelto di proseguire la sua esperienza nel mondo del calcio in qualità di Direttore Sportivo. Aleksandar Kolarov ha siglato con la Società nerazzurra un accordo biennale, che avrà decorrenza dal prossimo 1 luglio 2023″.

Kolarov riparte dal Pisa: è il nuovo ds al posto di Chiellini

Il Pisa riparte quindi da Kolarov, che prende il posto di Claudio Chiellini. Nel frattempo ieri è stato anche esonerato il tecnico D’Angelo, così i toscani hanno dato un segnale forte manifestando l’intenzione di cambiare totalmente e ripartire con un nuovo progetto tecnico.

Kolarov può portare una esperienza enorme a livello di Serie A e ovviamente internazionale. Riparte quindi dopo aver detto definitivamente basta col calcio giocato alcuni mesi fa, alla fine del suo contratto con l’Inter che resta così l’ultima squadra della sua carriera da calciatore. Starà a lui insieme alla società scegliere il nuovo allenatore per dare nuovamente l’assalto alla Serie A. Questa stagione non è andata proprio come ci si aspettava, con un undicesimo posto che non può soddisfare nessuno. Il Pisa infatti ha solo sfiorato i playoff, rimasti distanti un paio di punti.