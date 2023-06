Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 3 giugno 2023

“Inter Kolossal” è il titolo in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Nuovo sponsor e premio Champions per i nerazzurri: dieci milioni dalla Paramount, nove alla squadra se batte il City. Oggi col Torino le prove generali. “Un gemello per Leao“, le strategie per il Milan del futuro. A Pioli piace Berardi. Torino, Cairo: “Passi avanti con Juric. Occhio Mou: Roma, il caso José. Squalifica in vista e vede Friedkin.

L’apertura in prima pagina del Corriere dello Sport: “Attacco a Mou“. Via all’indagine sui comportamenti e le frasi di José dopo Siviglia-Roma. “Divorzio all’italiana“, Spalletti e De Laurentiis, l’abbraccio finale. Dominio Kvara: è il Re in Serie A. Milan, è Gundogan il regalo per Pioli: può arrivare gratis dal City. La Fiorentina è già pronta per Praga: che tris!

Su Tuttosport ampio spazio al futuro di Vlahovic: “80 milioni o non parte“. Il Bayern chiama il serbo , la Juve non fa sconti. Bufera su Mou: maxi-squalifica? Insulti a Taylor, indagine Uefa. L’ottavo posto e poi? Juric agita i sogni del Torino prima dell’Inter. E’ un Bari da A: impresa in dieci. Parma-Cagliari, stasera brividi.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 3 giugno 2023

Caccia al nuovo bomber per il Real Madrid: “Kane prioritario“, il centravanti inglese è l’obiettivo numero uno come titola AS in prima pagina. Sfida al Manchester United, Ancelotti vuole portarlo a Madrid indipendentemente dal futuro di Benzema. Marca invece apre con Sergio Ramos: “Se va dal PSG“, il difensore spagnolo lascia il club campione di Francia dopo due stagioni.