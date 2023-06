Quanto vale Neymar sul calciomercato?

Neymar è uno dei giocatori di maggior talento a livello mondiale; andiamo a vedere quanto vale sul mercato il brasiliano.

Il calcio è uno sport che regala giocatori di grandissimo talento; uno di questi è sicuramente Neymar; il brasiliano ha una qualità che in pochi si possono permettere.

Vedere giocare il classe 1992 è una bellezza per gli occhi; la sensazione è che Neymar non abbia fatto tutto quello che era nelle sue potenzialità.

Nel corso della sua carriera ha vissuto il momento più importante, probabilmente, al Barcellona quando ha espresso un livello di gioco incredibile e lo ha fatto con continuità.

Il suo passaggi al PSG non ha portato i risultati sperati; Neymar non è riuscito a diventare la stessa indiscussa del club francese complice sia diversi problemi fisici avuti sia l’arrivo di un certo Mbappé capace, in poco tempo, di far innamorare tutto il popolo parigino.

Abbiamo menzionato i problemi fisici; Neymar, nella sua carriera, ha avuto a che fare con diversi infortuni che lo hanno (inevitabilmente) condizionato.

Ma quanto vale Neymar sul mercato; andiamo a vedere il costo del brasiliano sottolineando come il giocatore è andato incontro ad una clamorosa svalutazione.

Quanto costa Neymar nel 2023? Il cartellino

Abbiamo detto di come Neymar, ad oggi, sia un giocatore del PSG; la sua avventura parigina non possiamo definirla entusiasmante a causa di infortuni e prestazioni non sempre all’altezza del suo valore.

Attualmente il costo del cartellino del brasiliano, stando a quanto riferito da Transfermarkt, è di settanta milioni di euro. Un prezzo sicuramente importante ma che non rispecchia il suo valore e soprattutto decisamente inferiore a quando il giocatore ha deciso di trasferirsi all’ombra della Torre Eiffel.

Svalutazione Neymar dal Barcellona al Psg

Abbiamo detto di come Neymar, nel passaggio dal Barcellona al PSG, abbia avuto una svalutazione decisamente importante; stando a quanto riferito dal giornale iberico Sport.es, il fantasista brasiliano quando vestiva la maglia bluagrana aveva una valutazione altissima tanto che venne ceduto al PSG per 222 milioni di euro, cifra impressionante.

Con il suo passaggio al club francese è iniziata la svalutazione fino a far arrivare il cartellini di Neymar, come detto in precedenza, ad un prezzo di settanta milioni di euro.

Un declino veramente importante ma che è emblematico di come l’esperienza parigina non sia andata secondo i piani.

Stipendio Neymar 2023 al Psg

Neymar, come detto, è uno dei giocatori più forti che ci siano in circolazione; attaccante dal talento infinito che, al PSG, ha trovato l’isola felice dal punto di vista economico.

Ma quanto percepisce il calciatore brasiliano? Stando a quanto riportato da Marca, Neymar guadagna uno stipendio di 30 milioni netti all’anno. Una cifra decisamente importante per un giocatore il cui talento è, a dir poco, indiscutibile.