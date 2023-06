Non è finita: penalizzazione nel prossimo campionato e cessione del club

Il calcio italiano potrebbe emettere un nuovo verdetto di penalizzazione: il club è nel caos e il presidente è pronto a cedere

Sono giorni concitati per il calcio italiano. In Serie A restano ancora da stabilire gli ultimissimi posti europei, ma soprattutto il 38esimo turno di campionato arriva nel mezzo di tre finali. La Roma ha giocato e purtroppo perso la sua col Siviglia mercoledì, con più di una coda polemica legata all’arbitraggio di Taylor. Nel frattempo Fiorentina e Inter si preparano ai loro match contro West Ham (7 giugno) e Manchester City (10 giugno). E la Juventus attende di conoscere il proprio futuro societario e tecnico.

Ma sono giorni fondamentali anche in serie B, dove ci si gioca ancora il terzo posto in Serie A: il Bari nella finale dei playoff sfiderà una tra Cagliari e Parma che giocheranno il ritorno della semifinale stasera. Anche in cadetteria è successo di tutto a livello di penalizzazioni e purtroppo anche spiacevoli episodi in campo. Come quello di due sere fa al Rigamonti, con la partita interrotta e poi definitivamente sospesa tra Brescia e Cosenza per un’invasione di campo. Decretando poi la retrocessione in Serie C delle Rondinelle. Una serata nera per il calcio italiano e che anche in questo caso avrà sicuramente delle ripercussioni.

Brescia nel caos: ora rischia anche una penalizzazione

Il Brescia si è dissociato con un comunicato sul proprio sito ufficiale condannando “ogni episodio di violenza ed ogni forma di guerriglia incivile avvenuta nella serata di ieri (giovedì, ndc), esprimendo la propria vicinanza e solidarietà a tutti coloro che hanno tifato e presenziato civilmente alla gara nonché alle forze dell’ordine per il lavoro svolto. I fatti accaduti non hanno nulla a che fare con lo sport, il calcio e il vero tifoso. Si tratta di fatti che hanno danneggiato l’immagine di tutta Brescia“.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, per il club arriveranno sicuramente una multa e la maxi-squalifica della curva o dello stadio. Ma non solo, perché secondo la rosea potrebbe anche arrivare una pesante penalizzazione nel prossimo campionato di serie C per il Brescia. Il tutto in un momento in cui il presidente Cellino sembra ormai deciso a cedere il club. Davvero un periodo pessimo. Al netto di questo, alcuni sperano ancora nell’eventuale ripescaggio in attesa delle vicende della Reggina e della sua battaglia in tribunale per salvare il club dai debiti, dopo che l’Agenzia delle Entrate (che attende i 15,4 milioni di tasse accumulate fino a dicembre 2022, più quelle del 2023) si è opposta al piano di ristrutturazione.