HIGHLIGHTS | La Lazio blinda il secondo posto, la Cremonese saluta la A con un successo

Doppio anticipo serale nell’ultima giornata di Serie A: la Lazio passa ad Empoli, la Cremonese batte la Salernitana

Una vittoria per certificare il secondo posto, tre punti per salutare con dignità la Serie A. Si possono leggere così i successi di Lazio e Cremonese contro, rispettivamente, Empoli e Salernitana.

Si parte dalla squadra di Sarri che espugna il Castellani grazie ad una rete di Romagnoli e al raddoppio di Luis Alberto. Il difensore anticipa tutti con uno stacco di testa in avvio di secondo tempo, sfruttando alla perfezione l’assist dello spagnolo. Nella prima frazione di gioco era stato Immobile il più pericoloso con una conclusione ravvicinata che Vicario è stato bravo a respingere.

Nella ripresa, dopo il gol di Romagnoli, l’Empoli prova a raggiungere il pareggio, senza però riuscire quasi mai ad impensierire la retroguardia biancoceleste se non con una conclusione di Cambiaghi con buona risposta di Provedel. Lo stesso Cambiaghi è poi espulso per doppia ammonizione. Gli ospiti ne approfittano subito e raddoppiano con Luis Alberto. Finisce così con il successo della Lazio che conserva il secondo posto in classifica, superando nuovamente l’Inter. Finisce con 43 punti, invece, il campionato della squadra di Zanetti.

Serie A, Empoli-Lazio 0-2 e Cremonese-Salernitana 2-0

Saluta con un successo la Serie A la Cremonese. Contro la Salernitana a siglare il gol di vittoria è Bonaiuto. Il 10 grigiorosso trasforma un calcio di rigore, assegnato dopo un consulto al Var, spiazzando Ochoa al 26′ del primo tempo.

In avvio di ripresa, interruzione per alcuni minuti a causa del lancio di fumogeni in campo. alla ripresa, a nulla servono i tentativi della Salernitana di acciuffare il pareggio con Sarr che non è stato quasi mai impegnato in maniera seria dalla formazione campana. Nel finale anzi arriva il raddoppio siglato da Tsadjout. La squadra di Paulo Sousa chiude così in quindicesima posizione, mentre la Cremonese lascia con un successo il massimo campionato e spera di ritornarci il prima possibile.





CREMONESE-SALERNITANA 2-0: 26′ Bonaiuto rig. (C), 88′ Tsadjout (C)

EMPOLI-LAZIO 0-2: 48′ Romagnoli (L), 92′ Luis Alberto (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio* 74; Inter* 72; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus** 59; Fiorentina* 56; Torino* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli* 43; Salernitana* 42; Lecce 36; Spezia e Verona 31; Cremonese* 27; Sampdoria 19

*una partita in più

**10 punti di penalizzazione