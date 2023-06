Dove posso vedere il calciomercato in tv e streaming? Ecco come seguirlo in diretta

Il calciomercato è uno degli aspetti più importanti nel calcio; andiamo a vedere dove posso vedere il mercato.

Per quanto riguarda la storia del calcio non possiamo non tenere conto di uno degli aspetti più importanti; stiamo parlando, ovviamente, del calciomercato.

Nelle due finestre dedicate, quella estiva dove le squadre possono andare a comporre le proprie rose e quella invernale che invece è di riparazione per il minor tempo a disposizione delle società, i tifosi delle squadre seguono con particolare interesse tutte le trattative.

Esiste grande interesse nei confronti del calciomercato perché i tifosi vogliono sapere come si vanno a rinforzare le varie rose; abbiamo detto di come ci siano due sessioni di mercato ben precise.

Ora, però, andiamo a vedere dove i tifosi possono seguire il calciomercato per restare costantemente aggiornati sulle trattative delle varie squadre.

Calciomercato in tv su Sky

Iniziamo con Sky dove si ha la possibilità di seguire il calciomercato (sia quello estivo sia quello invernale) attraverso un programma ben preciso che permette ai tifosi di restare aggiornati sulle varie trattative, in entrata e in uscita, di tutte le squadre.

Quando inizia lo Speciale Calciomercato su Sky?

Su Sky esiste una trasmissione dove ci si occupa di mercato il cui obiettivo è quello di tenere aggiornati i telespettatori minuto per minuto sulle varie trattative.

Stiamo parlando del programma “Calciomercato: L’Originale” che va in onda, sia per la finestra di mercato invernale sia per quella estiva, dal lunedì al venerdì alle 23.00

Calciomercato in tv su Mediaset

Non solo, ovviamente, la possibilità di seguire il calciomercato su Sky; i tifosi, infatti, possono seguire le trattative anche su Mediaset con continui aggiornamenti sulle trattative (prestito, acquisti, cessioni) delle squadre dei principali campionati europei

Calciomercato su SportItalia

Ovviamente sono diversi i modi per vedere il mercato e, di conseguenza, restare aggiornati sulle trattative delle varie squadre in modo da non perdersi nessun novità.

A tal proposito il calciomercato si può vedere anche su SportItalia attraverso un programma specifico.

Calciomercato su Dazn

Abbiamo precedentemente parlato di Sky; anche DAZN non poteva, ovviamente, esimersi nel dare la possibilità ai telespettatori di vedere il calciomercato con un programma appositivo dove gli esperi di mercato danno continui aggiornamenti sulle principali trattative del momento.

Calciomercato in streaming su TvPlay

Per quanto riguarda il calciomercato abbiamo la possibilità di seguirlo anche su TvPlay sia sul sito sia sul loro canale Twitch. Anche in questo caso avremo continui aggiornamenti sulle trattive di mercato.

Dove seguire la chiusura del calciomercato?

Il calciomercato, come detto, ha due sessioni (invernale ed estive) con date di inizio e di fine.

Per quanto riguarda l’ultimo giorno della sessione estiva di mercato, i telespettatori avevano la possibilità di seguirlo, come riportato da Numero Diez, su SportItalia ma anche su Sky e, ovviamente, su TvPlay sia sul sito sia sul loro canale Twitch.