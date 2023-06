Destino già scritto: lo esonerano dopo l’ultima partita

La stagione volge al termine, l’esonero è sempre più vicino: nelle prossime ore l’ufficialità del cambio in panchina

E agli sgoccioli ormai l’avventura di Christophe Galtier alla guida del Paris Saint-Germain. L’ennesimo scudetto in Ligue 1 non basterà al tecnico francese per strappare la riconferma, nonostante un contatto in scadenza nel giugno 2024.

Troppo pesante l’uscita di scena agli ottavi in Champions League e l’ennesimo fallimento europeo per la corazzata transalpina. Come riporta stamane il quotidiano ‘L’Equipe’, mancherebbe solo l’ufficialità per l’esonero di Galtier che dovrebbe essere comunicato e reso noto dopo il match odierno contro il Clermont nell’ultima giornata di campionato. Da capire se il divorzio sarà ufficiale già stasera o comunque nei prossimi giorni. La cosa certa è comunque l’allontanamento di Galtier in panchina, con il tecnico che aveva provato a dribblare le domande nell’ultima conferenza stampa: “Questa settimana non abbiamo parlato con la dirigenza e il club del mio futuro. Sicuramente affronteremo l’argomento ma a tempo debito. Sono stanco perché questa è stata una stagione lunga e faticosa, ma ho ancora molta energia e voglia nel fare al meglio il mio lavoro”.

PSG a caccia del dopo Galtier: Campos vota Mourinho, Allegri defilato

Il futuro di Galtier al PSG è comunque segnato, con il Ds Campos a caccia del sostituto al timone dei campioni di Francia in vista della prossima stagione.

Il preferito dell’uomo mercato dei parigini rimane il connazionale José Mourinho, che potrebbe salutare la Roma dopo l’ultima partita di campionato contro lo Spezia. Il destino nella capitale dello ‘Special One’ resta avvolto nel mistero e l’allenatore portoghese non ha ancora sciolto le riserve sulla possibilità di proseguire il matrimonio con i giallorossi o provare una nuova avventura. ‘Mou’ sarebbe il primo nome nella lista di Campos, davanti a Thiago Motta protagonista di un’ottima annata alla guida del Bologna. Più defilate invece al momento le piste che portano a Zidane, Nagelsmann e Allegri, con quest’ultimo che la prossima settimana si siederà al tavolo con i vertici della Juventus alla Continassa per prendere una decisione definitiva sul suo futuro sulla panchina bianconera.