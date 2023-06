Quanto ha speso la Roma nel 2022 per il calciomercato? Le cifre

La Roma ha vissuto una stagione di alti e bassi; andiamo a vedere quanto hanno spesso i giallorossi nel calciomercato.

La Roma è, senza ombra di dubbio, una delle squadre più importanti del campionato italiano anche se, negli ultimi anni, i giallorossi si sono distinti più a livello europeo con una serie di risultati decisamente notevoli.

Il progetto del club capitolino, però, vuol portare la Roma ad essere una squadra forte sia in Europa sia in Italia; missione non semplice considerando anche le restrizioni imposte dal fair play finanziario.

Una situazione che, però, non ha impedito ai giallorossi di muoversi in maniera importante sul mercato; senza spendere troppi soldi, la Roma ha comunque costruito una squadra di assoluto livello.

Ma quanto hanno messo sul mercato i giallorossi? La cifra vi sorprenderà dal momento che parliamo di, solamente, otto milioni e mezzo di euro stando a quanto riportato da Transfermarkt.

Quanto ha speso la Roma per i portieri?

Andiamo, ora, a vedere le cifre spese dalla Roma reparto per reparto; iniziamo, per ovvi, motivi dal ruolo del portiere.

I giallorossi, come estremo difensore titolare, possono contare su Rui Patricio; l’estremo difensore portoghese, tolta qualche disattenzione, è uno dei giocatori più importanti di questa squadra.

In estate è arrivato il vice di Rui Patricio; parliamo di Svilar, arrivato a parametro zero. L’estremo difensore ha avuto poche chance di mettersi in mostra ma parliamo di un giocatore molto giovane.

Quanto ha speso la Roma per i difensori?

E’ nel reparto difensivo che la Roma ha messo mano al portafoglio; i giallorossi hanno spesso sette milioni per regalare Celik a Mourinho.

Il terzino destro ha vissuto una stagione di alti e bassi ma, complice l’infortunio di Karsdorp, è stato il titolare del ruolo. Altri movimenti non sono stati fatti con Llorente arrivato nel mercato di riparazione.

Quanto ha speso la Roma per il centrocampo?

La politica dei parametri zero continua anche in mezzo al campo dove la Roma ha messo a segno un colpo molto importante; stiamo parlando di Matic, centrocampista che si è rivelato fondamentale per i meccanismi della Roma di Mourinho.

Giocatore fisico, intelligente tatticamente e con un bagaglio infinito di esperienza visto il tipo di carriera fatta.

Nessun soldo speso neanche per Wijnaldum la cui avventura in giallorosso non è stata così positiva a causa dell’infortunio subito nel corso della preparazione estiva; il centrocampista olandese, che per Mourinho rappresentava il fulcro della squadra, è arrivato in prestito dal PSG.

L’infortunio di Wijnaldum ha obbligato la società ad intervenire sul mercato; la Roma si è tutelata andando a prendere in prestito, con una spesa di un milione e mezzo di euro, Camara dall’Olympiakos.

Quanto ha speso la Roma per l’attacco?

Il club giallorosso, dopo la vittoria della Conference League nella scorsa stagione, ha fatto un regalo ai propri tifosi riuscendo a prendere, a parametro zero, Dybala; un colpo sensazionale considerando la qualità del giocatore e la forte concorrenza per arrivare all’argentino.

In attacco la Roma aveva bisogno di una punta di riserva e la scelta è ricaduta su Belotti; il centravanti azzurro è arrivato a parametro zero ma il suo contributo è stato, senza ombra di dubbio, inferiore alle aspettative.

Un mercato particolare, dunque, con la Roma che ha guardato esclusivamente ai giocatori a parametro zero.