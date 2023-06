Ora è UFFICIALE: addio dopo l’ultima partita, arriva il nuovo allenatore

Società e tecnico hanno deciso di separarsi dopo l’ultima partita della stagione: l’annuncio ufficiale anticipa la scelta del nuovo allenatore

Sono i giorni dei bilanci e delle decisioni per il mondo del calcio. I campionati volgono al termine, le coppe devono decretare i vincitori e le società lavorano già alla prossima stagione.

La priorità per tutte è la scelta dell’allenatore: scegliere la continuità o puntare sulla novità in panchina? Un interrogativo che in alcune circostanze ha una risposta scontata. E’ così per chi ha vissuto una stagione fallimentare, che non può fare altro che provare il ribaltone in panchina per rilanciarsi.

Lo ha pensato anche il Leeds, reduce dalla retrocessione dalla Premier League alla Championship. Il club inglese, infatti, ha appena ufficializzato la separazione da Sam Allardyce. Un divorzio consensuale tra società e manager: “Entrambe le parti hanno concordato, di comune accordo, – si legge nella nota della società – la fine del rapporto di Sam con il club dopo la fine della stagione 2022/2023”.

E’ durata quindi appena un mese l’avventura di Allardyce sulla panchina del Leeds, società guidata dal neo-patron della Sampdoria Radrizzani. Arrivato a inizio maggio al posto di Javi Gracia, a sua volta approdato a stagione in corso al posto di Marsch, il 68enne tecnico inglese è durato appena quattro partite.

Leeds, lascia Allardyce: atteso il nuovo tecnico

Sam Allardyce lascia quindi il Leeds dopo non essere riuscito a salvare la squadra dalla retrocessione. Appena un punto nelle quattro partite in cui ha guidato la squadra e la decisione di separare le proprie strade.

Ora il Leeds dovrà decidere il nome del nuovo allenatore a cui verrà affidato il compito di guidare la squadra verso la promozione in Premier League. Una decisione arriverà nelle prossime settimane, quelle in cui Radrizzani sarà chiamato a scegliere anche il tecnico della Sampdoria. Altra società retrocessa e desiderosa di risalire subito la china.