Offerta da un miliardario: svolta societaria per l’Inter

L’Inter si prepara alle ultime due gare ufficiali della stagione, con particolare attenzione soprattutto sulla finale di Champions che ha acceso nuovamente i riflettori sui nerazzurri. Poi ci sarà spazio anche per ripensare al futuro societario

Dal campo al destino della società: l’Inter si prepara a vivere le settimane più importanti della propria storia recente. I nerazzurri infatti, una volta chiuso il campionato questo fine settimana, si concentreranno soprattutto sulla finalissima di Champions League da giocare contro il Manchester City.

I nerazzurri hanno messo nel mirino l’obiettivo grosso ben 13 anni dopo il famigerato Triplete di Josè Mourinho. Un percorso europeo quello dell’Inter, che ha anche consentito alla società di dare lustro al club ed un minimo di respiro economico alle proprie casse, in attesa di capire come finirà la stagione.

Fuori dal campo continuano ad inseguirsi le voci su un cambio di proprietà, argomento che da molto tempo interessa anche i tifosi. A tal proposito un famoso imprenditore finlandese starebbe valutando di intavolare la propria offerta.

Inter, il futuro della società può cambiare: Zilliacus valuta un’offerta

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Reuters’, l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus sta valutando un’offerta per l’Inter, alla luce del fatto che il club meneghino attira l’interesse degli investitori internazionali.

Citando fonti che hanno familiarità con la vicenda, l’agenzia di stampa sostiene come la corsa Champions della squadra di Inzaghi abbia dato una spinta ulteriore. Al di fuori inoltre Goldman Sachs e la banca statunitense Raine, che lo scorso anno ha gestito la vendita del Chelsea, sono in trattative con varie parti interessate sull’investimento.

Lo stesso Zilliacus quest’anno sarebbe anche emerso come potenziale offerente per il Manchester United, salvo poi abbandonare l’affare. Per ciò che concerne l’Inter i consiglieri fisseranno probabilmente una scadenza per un round conclusivo di offerte per le prossime quattro settimane, il tutto mentre una vera intesa potrebbe essere raggiunta in estate.

L’imprenditore finlandese aveva provato ad acquistare lo United attraverso la sua holding, la XXI Century Capital, prima del ritiro. La stessa holding ha annunciato il mese scorso di essere in trattative con diversi grandi investitori di Stati Uniti, Asia e Medio Oriente per fare un investimento nel calcio europeo.