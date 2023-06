L’Inter vuole ancora Kessié: due chance per convincere Xavi

Il centrocampista ivoriano, accostato alla causa nerazzurra nel recente passato, potrebbe accasarsi all’Inter soltanto al sottostare di determinate condizioni

Chiuso il discorso dei giochi di campionato la prossima domenica, l’Inter avrà innanzi al proprio cammino soltanto il traguardo conclusivo della finale di Champions League da disputare contro l’agguerritissimo Manchester City.

A prescindere da come andrà l’evento di importanza mediatica internazionale, il club potrà dire di aver messo a segno in questa stagione l’ennesima trafila di successi ai quali ogni singolo elemento dell’organigramma ha partecipato attivamente. Dal tecnico Simone Inzaghi ai calciatori della Prima Squadra, passando per staff e dirigenza.

Dopodiché, tracciata la linea di demarcazione con l’avvento della nuova stagione sportiva, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio dovranno unire nuovamente le forze per garantire ricambi di spessore in relazione alle rinnovate promesse con il presidente Steven Zhang: sostenibilità e competitività in un calderone unico.

Calciomercato, l’Inter non molla Kessié ma serve superare lo scoglio dei 25 milioni

Dovendo porre rimedio all’uscita di scena del centrocampista Roberto Gagliardini e alla possibile, ma non certa, partenza di Marcelo Brozovic verso i lidi della Premier League, l’Inter ha necessariamente bisogno di almeno un ricambio di spessore in mediana.

Nelle ultime settimane si era vociferato dell’interessamento da parte di Marotta al profilo di Franck Kessié, attualmente sotto contratto con il Barcellona ed esubero di Xavi. Il calciatore, già vecchia conoscenza del calcio di Serie A ove è stato simbolo del Milan, avrebbe voglia di ricominciare a macinare minuti importanti in un club tanto illustre e reduce da una stagione tanto positiva, ma le pretese del presidente blaugrana Joan Laporta sono ancora troppo estreme per essere soddisfatte dalle casse nerazzurre.

I 25 milioni di euro di richiesta, infatti, non verrebbero mai sborsati per la cessione a titolo definitivo. Semmai, come ribadito dagli spagnoli di ‘Sport’, l’Inter potrebbe prendere ancora in considerazione l’idea di investire in uno scambio alla pari oppure fiondarsi direttamente sull’ipotesi di prestito con eventuale opzione di riscatto.