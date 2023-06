DIRETTA Serie A, Sassuolo-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre la trentottesima, e ultima, giornata del campionato di Serie A: scendono in campo, Sassuolo e Fiorentina

Il campionato di Serie A chiude i battenti con la trentottesima giornata. La prima sfida, l’anticipo del venerdì, in programma vede di fronte il Sassuolo e la Fiorentina, con i viola che hanno ancora qualche piccola speranza europea.

I padroni di casa, guidati in panchina da Alessio Dionisi, non hanno alcun obiettivo da perseguire e stanno cercando di onorare al meglio questo finale di stagione. Nel turno precedente, hanno pareggiato per 2-2 sul campo della retrocessa Sampdoria di Dejan Stankovic, mentre la vittoria manca dal 30 aprile: 2-1 casalingo contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Di contro, i viola di Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta patita nella finale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, hanno battuto la Roma nella scorsa giornata e hanno ancora la possibilità di approdare in Conference League, vista la situazione che sta vivendo la Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente settima in classifica, fuori dal campo Ma, soprattutto, hanno la possibilità di vincere la coppa europea, succedendo nell’albo d’oro alla Roma di José Mourinho, battendo il West Ham in finale in programma il prossimo 7 giugno. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-FIORENTINA

SASSUOLO (4-3-3): Russo; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Henrique, Lopez, Harroui; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Ikone, Cabral, Kouame. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio 71; Inter 69; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus* 59; Torino e Fiorentina 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo 45; Empoli 43; Salernitana 42; Lecce 36; Spezia e Verona 31; Cremonese 24; Sampdoria 19

*10 punti di penalizzazione