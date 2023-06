UFFICIALE Tielemans ha deciso: assist per la Serie A

Messe in archivio le delusioni per una stagione negativa in casa Juve e per la finale persa in Europa League per ciò che concerne la Roma, i due club si guardano intorno in ottica mercato. Intanto arriva una ufficialità su Tielemans che potrebbe essere un’occasione

Il mercato dei calciatori in scadenza contrattuale attira come sempre anche le big di Serie A, che vanno a caccia delle migliori occasioni possibili per il prossimo futuro. Con la stagione di fatto mandata in archivio società come Juventus e Roma si guardano attorno vogliose di potenziare le proprie squadre.

Un nome che può stuzzicare a buon mercato è quello di Youri Tielemans, spesso accostato anche a svariati club esteri di prima fascia, che quest’anno ha raccolto la terribile delusione della retrocessione col Leicester. Una chiusura di avventura alle Foxes bruttissima per il belga classe 1997 che sin da giovanissimo ha sempre avuto tanto credito ed estimatori in giro per l’Europa.

Le strade di Tielemans e del Leicester si separano ufficialmente al termine di questa stagione, con la scadenza naturale del contratto prevista per il 30 giugno 2023. A rendere il tutto ufficiale anche lo stesso centrocampista ex Anderlecht che ha pubblicato un bellissimo videomessaggio d’addio.

Calciomercato Serie A, Tielemans saluta ufficialmente il Leicester

Attraverso un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore, Youri Tielemans ha deciso di salutare il Leicester, club in cui era arrivato dal Monaco con ben altre ambizioni.

Niente prolungamento e chance a zero per molte, italiane comprese come Juve e Roma: “Cari tifosi del Leicester, dopo quattro anni e mezzo speciali di cui vi sono grato, do l’addio a questo incredibile club. Dal primo giorno in cui ho messo piede su questo stadio, il vostro calore e la vostra passione mi hanno abbracciato. Vittorie, trionfi, amore, speranza e persino sconfitte, abbiamo condiviso tanti momenti speciali insieme”.

E poi ancora i ringraziamenti: “Sarò per sempre grato per il vostro incrollabile supporto, grazie al presidente, alla dirigenza, allo staff, ai giocatori e ai fan per aver dato una casa a me e alla mia famiglia”.

Ora spazio al futuro per Tielemans, che si guarda intorno a caccia di una nuova chance in Europa.