Rinnovo UFFICIALE, le rivali si allontanano

Arriva il rinnovo di contratto fino al 2027, è ufficiale: la mossa allontana le rivali dal mercato

Una firma che allontana i pericoli di un addio. O quantomeno che sancisce una cosa: se qualcuno vorrà acquistare il cartellino di Dani Olmo, dovrà pagare e non poco.

Il giocatore spagnolo infatti ha rinnovato il proprio contratto con il Lipsia, siglando un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027. Una firma che allontana le pretendenti sul mercato. In passato il Milan e la Juventus si erano mostrate molto interessate al catalano, ma negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato in particolare al Barcellona e al Bayern Monaco. Soprattutto i bavaresi, sempre molto vigili sugli affari a costo zero in Germania, stavano pensando di poter lanciare un assalto in estate, ad un anno dalla scadenza contrattuale.

Il rinnovo, invece, complica ogni piano per i bavaresi. Questo l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito del club sassone:

“Due giorni prima della finale di DFB Pokal (la Coppa di Germania) a Berlino, l’RB Lipsia ha prolungato il contratto di Dani Olmo fino al 2027 . RBL si è assicurata i servizi di un giocatore fantastico per altri tre anni. Olmo ha contribuito a 50 gol in 122 partite ufficiali per il club (21 gol, 29 assist). Il 25enne si è trasferito al Lipsia nel gennaio 2020 dalla Dinamo Zagabria e si è ambientato subito, diventando un giocatore chiave per la nazionale spagnola”.

Così il nazionale spagnolo: “Quando sono arrivato qui tre anni fa, è stato un grande passo per me. Il club è fantastico e i tifosi meravigliosi: sono contento di aver rinnovato il mio contratto”.