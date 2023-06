Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 1 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 1 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport titola sul mercato dei rossoneri: “MILAN, BATTI UN (GRAN) COLPO”. Il club meneghino si appresta a portare tre rinforzi a Stefano Pioli a stretto giro di posta. Il taglio alto, invece, è dedicato alla sconfitta della Roma contro il Siviglia in finale di Europa League: “Maledetti rigori”. Gli altri titoli di giornata: “Frattesi per 3″, “Juve Coppe in bilico e non ci sono intoccabili, Danilo unico al sicuro”, “Da Osimhen a Scamacca, a Zaniolo e Berardi, i tormentoni dell’estate”.

Il Corriere dello Sport pagina si chiede “CHE GLI VUOI DIRE?”, una domanda retorica che ha come oggetto la Roma di José Mourinho. Nonostante il gol del vantaggio di Paulo Dybala, il Siviglia è riuscito a trovare il pareggio con l’autogol di Mancini e poi a vincere ai calci di rigori la propria settima Europa League. L’altro titolo principale di oggi è: “Allegri ridisegna la Juve“.

Tuttosport apre con una gigantografia dell’attuale allenatore della Juventus e un ultimatum: “ALLEGRI, CAMBI O VAI!”. I dubbi della società sul tecnico livornese restano e dovranno essere sciolti nelle prossime settimane. Il taglio alto, invece, ha i giallorossi come protagonisti: “Roma fregata”. Gli altri titoli di giornata: “Non pensate alla Juve, Toro testa all’Inter”; “Retegui, l’Inter piazza lo scatto decisivo”.