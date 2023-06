Inzaghi ‘punge’ il Milan e avvisa Guardiola: “Dobbiamo fare una cosa”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finalissima di Champions contro il Manchester City

L’Inter ormai non ha più nulla da chiedere al campionato. Di conseguenza, nonostante l’ultimo impegno sul campo del Torino, la concentrazione dei nerazzurri si è spostata quasi totalmente sulla finalissima di Champions League, che andrà in scena in quel di Istanbul. Una partita che può segnare la storia del club lombardo, a distanza di più di dieci anni dall’ultima volta che la ‘Beneamata’ riuscì a raggiungere il tetto d’Europa.

Erano altri tempi e la rosa era ben diversa, ma anche stavolta la compagine milanese ha a disposizione delle carte importanti da potersi giocare dall’inizio e a partita in corso. Motivo per cui Inzaghi, intervenuto ai microfoni dell’Uefa nel Champions League Magazine, si è mostrato comunque fiducioso: “È stato un percorso lungo e complicato, ma abbiamo conquistato la finale con pieno merito. Era da tanto che un’italiana non giocava una finale di Champions, perciò siamo estremamente orgogliosi“.

Dopodiché, il tecnico piacentino ripercorre il percorso svolto finora, dagli ottavi contro il Porto all’Euroderby col Milan: “Conoscevo la forza dei portoghesi e di Conceicao, che negli ultimi anni aveva fatto una ‘strage’ di squadre italiane. I due clean sheet contro di loro ci hanno aiutati moltissimo“. Sul Benfica: “Abbiamo giocato alla grande a San Siro, superare questo ostacolo è stato difficilissimo, però ce l’abbiamo fatta meritatamente“.

Inter, Inzaghi non teme il City: “Insieme possiamo fare tutto”

E si arriva ai cugini rossoneri: “Era un derby, quindi sapevamo che ci sarebbe stato tanto dietro. Il nostro approccio è stato straordinario, all’andata potevamo anche fare qualche gol in più. Siamo andati avanti con merito, grazie alla determinazione dei ragazzi“.

Per chiudere, ovviamente, capitolo Manchester City: “Sicuramente non partiremo con i favori dei pronostici, ma questa è la bellezza del calcio. È una delle squadre più forti del mondo e Guardiola lo conosciamo tutti. Abbiamo dimostrato che insieme è possibile raggiungere qualunque cosa e adesso dobbiamo coronare tutto ciò che abbiamo fatto fin qui. Sarà una finale parecchio emozionante da vivere“.